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Прощай, автобус: Одесский аэропорт переходит на телетрапы

Прощай, автобус: Одесский аэропорт переходит на телетрапы

Все больше авиакомпаний в аэропорту Одессы переходят на использование телескопических трапов. А через несколько недель останется всего три авиаперевозчика, которые на будут их использовать.

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Об этом сообщило издание avianews.com, журналисты которого побеседовали с коммерческий директором аэропорта Вячеславом Чеглатоневым.

Почти все авиакомпании в аэропорту Одессы перейдут на телетрапы

Переход на телетрапы (также их называют рукавами) означает, что пассажиры будут попадать в самолеты прямо из здания аэровокзала. К тому же, защищает людей от осадков. Использование подвозящих автобусов станет ненужным.

Например, с 9 декабря рукавами начал пользоваться такой крупный отечественный перевозчик, как МАУ. Начавший недавно рейсы в Одессу катарский авиаперевозчик Qatar Airways также сразу выбрал использование телетрапов.

Кроме этого рукава активно используют авиакомпании Turkish Airlines, Bees Airline, Azur Air и flydubai.

А в ближайшее время телетрапы начнут использовать и другие авиакомпании, летающие в Одессу: airBaltic, LOT, Austrian Airlines, Pegasus Airlines и SkyUp.

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Кто будет по-прежнему использовать подвозящие автобусы?

Исключение составят всего три перевозчика: лоукостеры Wizz Air, Ryanair и авиакомпания «Мотор Сич». Пассажиры этих авиакомпания по-прежнему будут добираться к самолетам на автобусах.

В первых двух случаях причина – политика авиакомпаний, которые экономят на каждой мелочи. А использование автобуса обходится дешевле, чем телетрапа.

А самолеты авиакомпании «Мотор Сич» не могут стыковаться к телетрапу в силу особенностей своей конструкции.

Напомним, что впервые рукав для посадки пассажиров в самолет в одесском аэропорту использовали в День города, 2 сентября 2021 года.

Сейчас в Одессе к зданию аэровокзала присоединены 4 телетрапа. Их можно использовать и для посадки, и высадки пассажиров, причем как внутренних, так и международных рейсов.

Все четыре сооружения принадлежат аэропорту и именно с ним авиаперевозчики договариваются об использовании этих удобных конструкций.

Одесский аэропорт использует особенные телетрапы, имеющие преимущества в сравнении со стандартными подобными констркциями.

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Фото издания avianews.com

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Редакция ПРОФИЛЬ

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