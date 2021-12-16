“Приземлилась ласточка”: в Одессе подъемный кран водрузил авто на 7-й этаж дома (видео, фото)

Чего только иной раз в Одессе не увидишь! Так, сегодня днем необычное явление наблюдали жители центра города: на балкон седьмого этажа многоэтажки на улице Кузнечной при помощи подъемного крана водрузили не абы что, а целый автомобиль марки MINI Cooper.
Снятое очевидцами странной картины видео опубликовал местный Телеграм-канал “Курс Одесса”.
“Приземлилась ласточка”,
– прокомментировал автор публикации.
На видео присутствует ненормативная лексика:
А позже в сети появились и фото процесса:
И поскольку смысл сего действа остался непонятен, люди тут же принялись строить свои догадки:
Ограбление по итальянски;
Новая почта – доставка на дом;
Может для фотографии поднимают;
Когда возле дома нет места для парковки;
Когда денег на гараж зажал;
Это новая игрушка для ребенка, в натуральную величину;
Вот это я понимаю, развлечения;
Когда евробляху не растаможил, а выбросить жалко,
– пишут одесситы.
Но большинство все же сошлись на том, что, скорее всего, это оригинальный подарок на чей-то день рождения либо хозяин авто, уезжая надолго, решил перестраховаться. Ну или просто решил “перепрофилировать” лоджию своего дома под паркинг. А кто-то предположил, что и не настоящее авто это вовсе, а макет.
А вы как думаете, что бы это значило?
Ранее мы рассказывали, что улица Семена Палия на поселке Котовского превратилась в баню.
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Видео и верхнее фото: “Курс Одесса”, фото в тексте: Xydessa