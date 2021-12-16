“Приземлилась ласточка”: в Одессе подъемный кран водрузил авто на 7-й этаж дома (видео, фото)

Чего только иной раз в Одессе не увидишь! Так, сегодня днем необычное явление наблюдали жители центра города: на балкон седьмого этажа многоэтажки на улице Кузнечной при помощи подъемного крана водрузили не абы что, а целый автомобиль марки MINI Cooper.

Снятое очевидцами странной картины видео опубликовал местный Телеграм-канал “Курс Одесса”.

“Приземлилась ласточка”,

– прокомментировал автор публикации.

На видео присутствует ненормативная лексика:

А позже в сети появились и фото процесса:

И поскольку смысл сего действа остался непонятен, люди тут же принялись строить свои догадки:

Ограбление по итальянски; Новая почта – доставка на дом; Может для фотографии поднимают; Когда возле дома нет места для парковки; Когда денег на гараж зажал; Это новая игрушка для ребенка, в натуральную величину; Вот это я понимаю, развлечения; Когда евробляху не растаможил, а выбросить жалко,

– пишут одесситы.

Но большинство все же сошлись на том, что, скорее всего, это оригинальный подарок на чей-то день рождения либо хозяин авто, уезжая надолго, решил перестраховаться. Ну или просто решил “перепрофилировать” лоджию своего дома под паркинг. А кто-то предположил, что и не настоящее авто это вовсе, а макет.

А вы как думаете, что бы это значило?

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Видео и верхнее фото: “Курс Одесса”, фото в тексте: Xydessa