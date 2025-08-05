Ключевые моменты:

Фестиваль состоится 14 и 15 августа в Одесской областной филармонии, вход свободный.

Программа посвящена борьбе Украины и включает около 50 произведений и 10 мировых премьер.

Детали события

В течение двух дней на сцене Одесской филармонии будет звучать самая разнообразная музыка современности: от электроакустики до мультимедийных проектов и от камерной инструментальной музыки до междисциплинарных экспериментов. Фестиваль будет проходить днем и вечером с перерывом на ночь, согласно комендантскому часу.

Нынешний, 30-й фестиваль, посвященный героической борьбе украинского народа против российских захватчиков. Его программа объединяет около 50 произведений украинских и зарубежных композиторов, написанных во время войны. Среди них — 10 мировых премьер. Многие музыкальные перформансы имеют театральный характер и совмещены с художественным действием, а также звуковыми, видео- и мультимедийными инсталляциями.

Как попасть

Мероприятие состоится в Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха

Адрес: ул. Нины Строкатой, 15.

Телефон для справок: 725 15 38.

Вход свободный.

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