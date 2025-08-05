Ключевые моменты:
- Фестиваль состоится 14 и 15 августа в Одесской областной филармонии, вход свободный.
- Программа посвящена борьбе Украины и включает около 50 произведений и 10 мировых премьер.
Детали события
В течение двух дней на сцене Одесской филармонии будет звучать самая разнообразная музыка современности: от электроакустики до мультимедийных проектов и от камерной инструментальной музыки до междисциплинарных экспериментов. Фестиваль будет проходить днем и вечером с перерывом на ночь, согласно комендантскому часу.
Нынешний, 30-й фестиваль, посвященный героической борьбе украинского народа против российских захватчиков. Его программа объединяет около 50 произведений украинских и зарубежных композиторов, написанных во время войны. Среди них — 10 мировых премьер. Многие музыкальные перформансы имеют театральный характер и совмещены с художественным действием, а также звуковыми, видео- и мультимедийными инсталляциями.
Как попасть
Мероприятие состоится в Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха
Адрес: ул. Нины Строкатой, 15.
Телефон для справок: 725 15 38.
Вход свободный.
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