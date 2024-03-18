На что рассчитывать одесситам, чье жилье пострадало от прилетов

Компенсация за окна и двери

В Одессе с начала полномасштабной войны, информируют в горсовете, в результате рашистских атак пострадали 315 жилых домов.

Для оказания материальной помощи владельцам поврежденного жилья в городе принята специальная программа. По информации депутата Петра Обухова, на компенсацию ремонта пострадавших квартир в январе этого года из горбюджета было выделено 87 миллионов гривен. А в феврале — зарезервировано еще 50 миллионов.

Компенсацию можно получить на замену поврежденных окон — кроме балконных — и входных металлических дверей. Для этого необходимо подать в районную администрацию пакет документов:

заявление от собственника или зарегистрированного лица;

акт обследования, заполненный и подписанный специальной комиссией совместно с представителями ОСМД или управляющей компании дома;

копии паспорта, налогового кода и правоустанавливающих документов на квартиру;

распечатанные черно-белые фото всех повреждений.

Документы — ремонт — матпомощь

Пакет надо подать до устранения повреждений.

На вопрос, что делать, если документы на квартиру уничтожены в поврежденной квартире, Петр Обухов отвечает: «У нас вся информация в государственных реестрах. Пропажа документов на руках у человека ничего не меняет. Их можно восстановить».

Вопрос — сколько времени это займет? Как долго люди, решившие подать заявление на компенсацию, но лишившиеся документов на квартиру, должны жить без окон и дверей?

После того как все документы собраны и поданы в райадминистрацию, можно самостоятельно, за свой счет, заняться ремонтными работами. Так что не удивительно, что некоторые квартиры остаются без ремонта. У людей просто нет на него денег.

После окончания работ необходимо представить в райадминистрацию отчет: чеки и фото замененных окон и дверей.

— В акте есть странные, на мой взгляд, пункты о состоянии доходов семьи, банковских счетах и так далее, — говорит Петр Обухов. — К сожалению, все это нужно также заполнять — такой у нас в городе принят порядок при выделении материальной помощи.

Расценки от Кабмина

По словам вице-мэра Александра Филатова, за денежной компенсацией обратились около 3000 пострадавших. Осмотрено 2700 квартир. Компенсацию уже получили 1555 владельцев поврежденных квартир.

Правда, денег, выделенных горсоветом, на ремонт хватает не всегда.

Так, в доме на Парковой, 10 снесло пол крыши, повыбивало все стеклопакеты и двери. Горсовет же, по словам домовладельца Антонины, компенсации выплатил всего 103 тысячи гривен.

Практически самостоятельно отремонтировала крышу и Ольга, хозяйка дома на Бехтерева, 2. Муниципалитет выделил ей 75 тысяч гривен.

— С нынешними ценами на сумму денежной помощи от города ремонт не сделаешь, — говорит Евгения, владелица поврежденной квартиры в доме на Заболотного, 54. — Но хорошо, что есть хоть такая компенсация.

И в этом случае с муниципалитета «взятки гладки». Сумму компенсации определил своим постановлением Кабинет министров Украины:

замена внешнего окна — 9436 грн.,

межкомнатной двери — 9983 грн.,

входной — 14414 грн.

Помощь по программе «єВідновлення»

Могут подать одесситы и заявку на компенсацию по общегосударственной программе «єВідновлення». Она имеет два направления: за поврежденное имущество и за уничтоженное имущество.

Сообщить о повреждении или уничтожении своей недвижимости одесситы могут в отделениях Центра предоставления административных услуг по адресам:

ул. Косовская, 2д,

пр-т Добровольского, 106,

ул. Академика Королева, 9,

ул. Генерала Петрова, 22,

ул. Дальницкая, 2.

Необходимо предъявить:

паспорт и идентификационный код,

фото повреждений,

адрес электронной почты — на нее поступит номер сообщения о поврежденном имуществе.

Заявку также можно подать в приложении или на портале «Дія». А затем ожидать информацию о начале процедур оценки и компенсации.

Для оценки повреждений в исполкоме горсовета созданы специальные комиссии: для компенсаций за поврежденное имущество и уничтоженное имущество. Они должны осмотреть жилище и установить сумму помощи.

Максимальный размер выплат не может превышать 200 тысяч гривен.

БТИ поможет?

Для подачи заявки необходимо, чтобы право собственности на недвижимость было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимость и отображено в «Дії».

— Правоустанавливающие документы на квартиру должны находиться в электронной базе недвижимого имущества. Но если квартира приобретена до 2013 года, то ее в этой базе нет. И, чтобы подтвердить документы, нужно заново зарегистрировать квартиру в БТИ, — говорит жительница дома на Заболотного, 54 Наталья. — А на это уйдут время и деньги. Стоит переоформление около трех тысяч гривен. Поэтому кто-то, может, компенсации от государства не дождется и самостоятельно решит вопрос с восстановлением.

Вместе с тем мэр Труханов еще в январе пообещал жителям поврежденных домов помочь побыстрее собрать пакет документов. В частности, городское БТИ должно бесплатно предоставить клиентам, подающим заявки на «єВідновлення», услуги по изготовлению техпаспорта и соответствующей справки.

Сертификат — через полгода

На сегодняшний день, по словам Александра Филатова, уничтоженной недвижимостью в Одессе признаны четыре частных дома, многоквартирные дома на улицах Приморской и Картамышевской, часть дома на проспекте Шевченко. Владельцы разрушенных домов и квартир получат компенсацию в виде жилищных сертификатов, которые они смогут использовать для покупки нового жилья.

Хозяева двух разрушенных квартир и совладельцы частного дома уже получили компенсацию по программе и приобрели жилье. Первой государственный сертификат месяц назад получила Валерия Козаченко, проживавшая в доме на Приморской, 25.

Компенсации пришлось ждать полгода. Денег хватило на приобретение квартиры похожей площади.

Когда получат жилищные сертификаты другие жители разрушенных домов, вице-мэр не уточняет. Ясно одно — с заявкой на «єВідновлення» тянуть не стоит.

О центрах для ВПЛ и пустующих квартирах

Дом на Приморской уже демонтировали. В течение двух месяцев собираются ликвидировать разрушенное здание на Картамышевской. То есть его жители в ожидании жилищного сертификата должны найти себе крышу над головой.

— Людям, у которых жилье разрушено полностью, городские власти предлагают переселение, — говорит Александр Филатов. — В городе есть несколько таких локаций. В частности, их могут разместить в муниципальных центрах проживания ВПЛ. Люди могут жить там до получения сертификата «Дії» на приобретение нового жилья. Но, честно говоря, соглашаются единицы.

Кто-то находит приют у родственников и друзей, кто-то снимает квартиру.

Вместе с тем в Одессе есть множество новостроев с пустующими квартирами. Вот только застройщики не собираются даже на время предоставлять их людям, оставшимся без крыши над головой. А город, понятно, обязать их не может. Это, кстати, — об общем горе.

Но к чужой беде равнодушны не все. Парню, потерявшему всю свою семью после прилета шахеда по дому на Добровольского, 134, оставшемуся без жилища и какого-либо имущества, подарил квартиру одессит Юрий Дегас, владеющий строительной компанией «ДегасГруп». В квартиру с ремонтом на протяжении недели застройщик обещает поставить всю мебель. А знакомые Юрия взяли на себя обеспечение домашней техникой. Все документы на право собственности на квартиру недавно были подписаны.

Хотелось бы, чтобы этот поступок стал примером для других одесских строительных компаний. Думается, для многих из них обеспечить жильем пострадавших не составит труда.

535 долларов за квадратный метр

Такой размер компенсации, которую предоставят жильцам квартир, разрушенных в результате прилета российского дрона в многоэтажку на проспекте Добровольского в ночь на 2 марта 2024 года. Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета. Речь идет о компенсациях в рамках государственной программы «єВідновлення».