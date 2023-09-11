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Как проголосовали одесситы за переименование улиц и парков: итоги

Как проголосовали одесситы за переименование улиц и парков: итоги

10 сентября в Одессе завершился процесс голосования по вопросу о переименовании улиц и других топонимов. Некоторые из предложенных новых названий не получили поддержку жителей города, и поэтому вопрос о будущем этих улиц остается открытым.

Что будет с парком Горького и проспектом Гагарина — неизвестно

Согласно данным опроса на портале “Социально активный гражданин”, большинство одесситов высказались против идеи переименования парка Горького и проспекта Гагарина. Только 48,8% респондентов поддержали предложение переименовать парк Горького в парк Детских мечт. Всего проголосовало 772 одессита.

Что касается проспекта Гагарина, то здесь уже больше людей высказались за смену названия, однако голосов все равно не хватило. “За” проголосовало 49,1% участников опроса, а всего приняло участие 810 человек.

Большую часть предложений по переименованию одесситы поддержали

Вот некоторые из улиц, которые могут изменить свое название:

  • ул. Космонавта Комарова может стать ул. Михаила Комарова (68,2% голосов “за”);
  • переулок Маяковский может стать пер. футуристов (63,2% голосов “за”);
  • ул. Академика Вильямса может стать улицей Чикаленко (большинство голосов “за”).

Полный список — по этой ссылке.

Напомним, что в Одессе продолжается процесс декоммунизации и деколонизации названий улиц. Так, историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

Что такое декоммунизация и деколонизация в Украине

Декоммунизация в Украине — это государственная политика, направленная на устранение идеологического наследия советского периода истории. 

Так, в стране был введен запрет на деятельность коммунистической партии, демонтируются памятники советским государственным и партийным деятелям и советским полководцам, убираются советские топонимы.

А в свете российской военной агрессии, Украина начала процесс деколонизации. Страна избавляется от колониального влияния и устраняет последствия колониализма. В апреле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации» топонимии, который запрещает географические названия, связанные с Россией. Причем запрещаются не только новые наименования, но и предписывается изменить старые.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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