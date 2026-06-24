Ключевые моменты:
- В «Охматдете» продолжается подготовка лаборатории для производства клеточной терапии UCAR-T в Украине
- CAR-T считается одним из самых эффективных методов борьбы с отдельными формами лейкемии и рака крови
- Первого пациента планируют пролечить уже в этом году, а в дальнейшем терапия может стать доступной десяткам украинцев
В Украине создают собственную терапию от лейкемии для детей и взрослых
CAR-T терапия считается одним из самых современных методов лечения отдельных форм рака крови в мире. Именно поэтому новость о создании собственной UCAR-T терапии в Украине привлекла внимание медицинского сообщества. О начале реализации проекта сообщили в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет». В медучреждении отмечают, что специалисты уже прошли обучение в ведущих центрах США, а лаборатория готовится к запуску полного цикла производства клеточной терапии.
Что это за новая терапия?
Для CAR-T терапии, которую одобрили в 2017 году для лечения рака крови, из крови пациента сначала отбирают определенный тип лейкоцитов — Т-клетки. Затем с помощью генной инженерии создают специальные белки, которые позволяют Т-клеткам «связываться» с раковыми клетками и уничтожать их. После этого модифицированные клетки возвращают пациенту.
Для детей и взрослых с определенными формами лейкемии и другими онкологическими заболеваниями это нередко единственный шанс выжить. Однако лечение очень дорогостоящее — более 450 тысяч долларов за один курс, а клиник, где его можно пройти, в мире не так много.
[Фото Подготовительная работа продолжается]
Когда пациенты смогут воспользоваться терапией?
В «Охматдете» при поддержке БФ «Запорука» уже закупили реагенты, продолжаются ремонт и оснащение лаборатории. Врачи прошли обучение в лучших центрах Чикаго и Мемфиса (США), разработаны соответствующие протоколы.
Следующий шаг — запуск полного цикла производства, который позволит пролечить первого пациента уже в этом году. В дальнейшем планируется лечить десятки пациентов внутри страны и даже выйти на уровень создания регионального центра клеточной терапии для всей Восточной Европы.
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