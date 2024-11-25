«Мусор войны» и новые жители: как сейчас живет Черное море?

Война, охватив Северо-Западное Причерноморье, нанесла губительный удар по экологии региона. Особенно интенсивными выбросы загрязняющих веществ отмечались в 2022 году, когда велись активные боевые морские действия, топили корабли, обстреливали остров Змеиный и вышки Бойко.

Прежде всего разрушительным ударам военных действий подвергся остров Змеиный и его окрестности. До войны он был признан одним из самых экологически чистых мест Украины. На острове был создан заказник общегосударственного значения, в состав которого входит прилегающая 500-метровая акватория Черного моря.

Что происходит на Змеином сегодня, по понятным причинам сказать невозможно. Открытое море, как и большая часть береговой линии, для исследований ученых-гидробиологов закрыты.

В первый год полномасштабного вторжения нефтяная пленка, по оценке ученых, укрывала десятки тысяч квадратных километров морской территории.

— Даже поверхностный разлив дает очень большую нагрузку на экосистему. Потому что живые организмы живут и на самой границе моря и воздуха, — отмечает Михаил Сон, заведующий отделом оценки состояния морских экосистем Института морской биологии НАН Украины. — Это важная зона экологических процессов, которая наиболее уязвима к такому загрязнению.

Так пострадало от загрязнений уникальное Филофорное поле Зернова — ботанический заказник общегосударственного значения. Создан он был, чтобы сохранить большую колонию красной водоросли, к которой привязаны более 100 видов беспозвоночных и рыб.

Именно в районе заказника затонул российский ракетный крейсер «Москва». А в 2023 году, после подрыва Каховской плотины, заповедная территория зацвела. Как это повлияло на филофору, пока неизвестно, ведь доступа к месту исследователи не имеют.

Почему гибнут дельфины?

С началом войны резко увеличилось количество погибших дельфинов.

— Наибольшее количество пострадавших дельфинов, которых выбросило на берег, было зафиксировано в начале вторжения: в феврале-октябре 2022 года, — рассказывает Павел Гольдин, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины. — Тогда в море находилось много военных кораблей и подводных лодок. В этот период зарегистрировано около 900 мертвых животных по всему Черному морю.

Ученые проводили фото— и видеофиксацию погибших дельфинов. Собирали образцы их поврежденных органов. Для выяснения причины гибели животных их отправили в лаборатории Германии и Испании. Основным фактором смерти дельфинов оказался ослабленный иммунитет, что могло стать следствием длительного стресса.

Кроме того, ученый выделяет еще несколько версий гибели животных. Это могут быть инфекционные заболевания, потеря мест питания, обеднение кормовой базы, отравление токсичными веществами — в частности, составляющими ракетного топлива, попадающего в море. Кроме того, есть вероятность, что причиной смертей стали акустические или минно-взрывные травмы. Они влияют на внутренние органы прежде всего на мозг, а также на эхолокацию китообразных. То есть на их способность ориентироваться в пространстве и охотиться.

В 2023-м и 2024 годах случаев гибели дельфинов, о которых стало известно ученым, было вдвое меньше обычных среднегодовых показателей.

— Одно из объяснений — слабые животные, которые могли бы погибнуть в этот период, умерли еще в 2022 году, — говорит Павел Гольдин, — И, возможно, за всеми диагнозами кроется единственный фактор — влияние военных действий.

Война внесла и положительные изменения

Прибрежная полоса, ставшая во время войны закрытой зоной, оказалась, по словам Михаила Сона, «в режиме заповедника».

— В общем, фоновый человеческий фактор на протяжении всей береговой линии очень сильно сократился. Нет рекреации, рыболовства, браконьерства, меньше береговой бытовой застройки. То есть, в какой-то степени — это режим заповедника. Касается он скалистого участка от Фонтанки до Коблева. Там практически нигде нет подхода к морю, — отмечает Михаил Сон. — Такой режим продолжался весь 2022 год. А в 2023-м стал «подушкой безопасности» во время событий в Каховке. Уменьшил нагрузку на биологические сообщества. Поэтому они, вероятно, легче это пережили. Когда мы впервые смогли сделать подводные съемки, то увидели, что в Одесском заливе — как в Крыму или на Змеином, очень разнообразное море. Огромное количество креветок, крабов. В частности мраморных, хотя их здесь лет 100 не было.

Последствия катастрофы в Черном море

Подрыв Каховской ГЭС стал крупнейшей катастрофой 2023 года. Тогда по участку от Каховки до Одессы интенсивно прокатился клин пресной воды.

— Море задело ударом водных масс, которые имели другую соленость и температуру. Они несли с собой большое количество мусора, органические и химические загрязняющие вещества. Все это вместе компактно и мощно дошло до Одесского залива и в основном задело небольшие глубины — до 5-10 метров, — рассказывает Михаил Сон. — Загрязнения осели на дно и там частично перешли в пищевые цепочки гидробионтов, частично — остались в почвах. Повысили их токсичность, ухудшили возможность проживания каких-то видов. Но это не те масштабы, которые могут влиять на Черное море или даже в пределах нашего сектора. Какие-то вещества будут переработаны, войдут в состав других соединений и перестанутбыть токсичными.

Сейчас, по словам ученого, появляются все новые виды загрязнений. Из-за военных действий море все больше засоряется металлическим мусором: снарядами, затонувшими судами. А осколки черных металлов, куски окалины могут нести на себе токсиканты. Появилось новое токсичное вещество — 4-нитротолуол, который остаетсяот взрывчатки снарядов. Очень много синтетических загрязнителей от моющих средств, сельскохозяйственной химии, лекарств — фармацевтика постоянно разрабатывает новые препараты.

Об уязвимости мидий и их безопасности

Каховская катастрофа стала причиной гибели миллионов мидий. Этот факт, зафиксированный гидробиологами, используется в следственном деле об экоциде.

— Эти моллюски — большие фильтраторы. Причем фильтраторы сидячие, — отмечает Михаил Сон. — Другие чувствительные виды — рыбы, крабы, креветки — во время первого шокового удара просто откатывали глубже. Мидия на глубину уйти не может и не может прекратить фильтровать, иначе она не получает достаточного питания. К тому же изменение солености и температуры воды очень серьезно влияет на здоровье мидий, их метаболизм. А эти моллюски очень важны для экосистемы Черного моря. Они не только фильтруют воду, но и являются существенным ресурсом — как съедобный вид для черноморского биоценоза. Сегодня мидии могут быть загрязнены химическими соединениями. Но, в основном, те, что в Одессе на рынках — это не Одесский залив, а Сухой лиман. А лиманы у нас практически не пострадали. В Тилигульском — закрыли вовремя канал, в Григорьевском — поставили портовые плавучие буны на пути воды.

В море появились новые виды приспособленцев

Исчезновения какого-либо черноморского вида ученые не отмечают. Вместе с тем, за время войны в Черном море появились новые виды — вселенцы. Из рыб, например, — корейский морской окунь. В Сухом лимане, который входит в зерновой коридор, обживается новый вид актинии — nematostella.

— Большинство актиний у нас прикреплены, — рассказывает Михаил Сон. — Сидят, например, на камнях. А эта не имеет присоски. Вместо нее длинный хвостик, которым она может заякориться в грунт. Этот уникальный вид актинии живет в очень низкой солености и на очень небольшой глубине. Ей понадобилось буквально несколько месяцев, чтобы появиться, распространиться и закрепиться. Плюс имеем три-четыре новых вида морских желудей. Это — рачки, тело которых покрыто известняковой раковиной. Участились находки инвазивного голубого краба, нескольких новых видов моллюсков. Когда ухудшаются условия, местные организмы в стрессе, вселенцы, которые хорошо приспособлены к этим условиям, быстро занимают вакантную нишу и закрепляются там.

Сейчас, отмечают ученые, состояние моря пришло в норму, практически, по всем показателям. Но это вовсе не означает, что в Одесском заливе все осталось так же как до Каховской катастрофы. Ежегодно осевшая на дно органика с наступлением жары станет дополнительным фактором для развития различных микроорганизмов и водорослей. А все, что было вынесено из водохранилища в дельту Днепра, ежегодно с паводком снова будет выноситься в Одесский залив. Впрочем, со временем, море само очистит себя, считают специалисты. Если, конечно, человек не превратит его в свалку токсикантов.

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