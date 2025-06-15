В бою за Украину погиб уроженец Одесской области Максим Быков

Ключевые моменты:
- На российско-украинской войне погиб уроженец селя Красное Тарутинской громады Максим Быков;
- Тарутинская громада Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям погибшего воина;
- Дату и время прощания с Героем в громаде не уточняют.
Об этом сообщается на странице Бессарабского поселкового совета.
«С большой грустью сообщаем, что наш Защитник, уроженец Одесской области, наводчик 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода механизированной роты Быков Максим Владимирович 26.09.1998 года рождения погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость. Украина снова потеряла своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом», – говорится в сообщении.
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Как сообщается, погибший воин был единственным сыном у своей матери.
Тарутинская громада выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя.
Вечная и светлая память Герою Защитнику Украины!
О дате и времени прощания с Героем в громаде пока не сообщают.
Как сообщалось ранее, 10 июня в больнице города Днепра от полученных на фронте тяжелых ран скончался уроженец Подольского района Одесской области Руслан Гонца.