В бою за Украину погиб уроженец Одесской области Максим Быков

Ключевые моменты:

На российско-украинской войне погиб уроженец селя Красное Тарутинской громады Максим Быков;

Тарутинская громада Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям погибшего воина;

Дату и время прощания с Героем в громаде не уточняют.

Об этом сообщается на странице Бессарабского поселкового совета.

«С большой грустью сообщаем, что наш Защитник, уроженец Одесской области, наводчик 2-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода механизированной роты Быков Максим Владимирович 26.09.1998 года рождения погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость. Украина снова потеряла своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом», – говорится в сообщении.

Как сообщается, погибший воин был единственным сыном у своей матери.

Тарутинская громада выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти нашего Земляка и Героя.

Вечная и светлая память Герою Защитнику Украины!

О дате и времени прощания с Героем в громаде пока не сообщают.

Как сообщалось ранее, 10 июня в больнице города Днепра от полученных на фронте тяжелых ран скончался уроженец Подольского района Одесской области Руслан Гонца.