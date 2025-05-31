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Жители села уважают и чтят свои национальные традиции. Каждый ребенок здесь с детства разговаривает на болгарском языке, здесь всем селом устраивают традиционные народные праздники. Поэтому неудивительно, что День славянской письменности в Тарутинской громаде уже 25 лет празднуют именно в Ривном. Последние годы праздник не проводился, но в этом году его восстановили.

Азбуку несли настоящие Кирилл и Мефодий

братья Кирилл и Мефодий с мамой

Утром нарядные жители села начали собираться на площадке возле Дома культуры. От Ривненского лицея к клубу отправилась праздничная процессия детишек, одетых в национальные костюмы с буквами из азбуки, украинскими флагами и разноцветными шариками. Саму Азбуку несли настоящие Кирилл и Мефодий — мальчики-близнецы, которых так и зовут.

Родились братья Кирилл и Мефодий в дружной семье Надежды и Ивана Дойжи в селе Лужанка Ривненского старостинского округа. Причем родились они именно 24 мая. В семье шестеро детей, мама и папа занимаются животноводством — разводят овец, поросят, держат корову. В этом году Кирилл и Мефодий стали настоящим талисманом этнографического фестиваля «Славянский язык — душа народа».

Около ста участников танцевали на площади

Торжественное открытие этно-фестиваля началось на площади с хореографической композиции, в которой приняли участие около ста участников. Далее действо переместилось в полный зрителей концертный зал.

В начале программы присутствующих поздравили Савва Чернев — председатель Бессарабского поселкового совета, Светослав Иванов — Генеральный консул Болгарии в Одессе, Михаил Радев — вице-президент ассоциации Болгар Украины и другие. Братьев Кирилла и Мефодия вместе с мамой Надеждой поздравили лично, пригласив на сцену, — дети были в восторге.

Уже после концерта я спросила братьев, нравятся ли им их имена, и выяснилось, что больше любит свое имя Мефодий: «Потому что с таким именем больше никого нет — только я!».

А потом началась яркая концертная программа.

После праздника угощались курбаном и вином

Замечательными выступлениями зрителей радовали народные танцевальные и вокальные коллективы, оркестры и солисты из Тарутинской громады, а также коллективы из Арцизской громады и из городка Твардица (Молдова).

— Я в восторге от сегодняшнего концерта, выступления были непревзойденные. Давно не видел такого яркого фестиваля и столько талантливых артистов, — отметил консул Светослав Иванов.

В конце праздника было много наград, поздравлений, подарков для коллективов и, конечно, угощение ароматным, наваристым курбаном, другими болгарскими блюдами и обязательно вином со вкусом бессарабских степей.

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