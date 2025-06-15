Июнь в Одессе: клумба

Ключевые моменты:

  • Погода в Одессе 16 июня;
  • Погода в Одесской области 16 июня.

Прогноз погоды в Одессе на 16 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 16-17°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Выбор редакции: Ланжерон и Отрада: неизвестные истории жемчужин одесских пляжей.

Фото Марии Котовой

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