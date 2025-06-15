Ключевые моменты:
- Погода в Одессе 16 июня;
- Погода в Одесской области 16 июня.
Прогноз погоды в Одессе на 16 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-17°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 16-17°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 16 июня
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой