Мост через Днестровский лиман: одесские архитекторы презентовали новую концепцию (видео)

Автором концепта выступил известный одесский архитектор, председатель Ассоциации архитекторов Одессы Владимир Халин, а инициаторами – городские власти Аккермана и руководство Белгород-Днестровского порта, который таким способом пытается поднять свою инвестиционную привлекательность накануне запланированной приватизации.

“Мост пройдет в самом узком месте лимана. Его длина составит всего 4295 метров. Но что еще важнее, мы предложили расположить его выше существующего порта, чтобы не преграждать акваторию. Это значительно удешевляет строительство, потому что не придется строить большие пролеты, необходимые для судоходства”,

– цитирует Халина “Думская”.

По словам архитектора, новый вариант наиболее экономичный из всех возможных. За пример был взят известный эстакадный Эресуннский мост, связывающий Данию и Швецию.

“Строительство одного погонного километра эстакадного моста стоит в среднем от 20 до 30 млн долларов. Это в 5-6 раз дешевле большепролетных арочных или вантовых мостов. В моем проекте нет необходимости выхода на территорию, занятую предприятиями или жилыми домами. Там в ближайшее время будет построен новый железнодорожный переезд, и можно будет напрямую связаться с будущей дорогой в объезд Белгорода-Днестровского”,

– отметил специалист.

Пропускная способность моста составит 40 тысяч автомобилей в сутки, а расстояние от древнего Аккермана до областного центра сократится на 36 км. Средняя высота моста составит 12,5 метров, судоходный прогон будет высотой 15 и шириной 100 метров. Южнее моста планируется строительство яхт-клуба.

Кроме того, автор концепции предлагает пустить по мосту высоковольтную линию для Бессарабии, которую сейчас планируют монтировать на опорах по территории Нижнеднестровского природного парка.

На днях новую концепцию автомобильного моста через Днестровский лиман передали в Министерство инфраструктуры Украины.

Как сообщалось ранее, Служба автомобильных дорог в Одесской области вновь заговорила об амбициозном проекте моста через Днестровской лиман.

Планы построить этот мост власти вынашивают с 2008 года. Первоначально планировалось соорудить его к 2012 году, чтобы поспеть к Чемпионату Европы по футболу Евро-2012, который прошел тогда в Украине. В 2008 году стоимость проекта оценивалась в 2 млрд долларов.

Видео: URDI