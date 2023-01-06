Штоллены-пандоро-калачи: рождественское изобилие по-одесски

Магазины, рынки, мега- и мини-пекарни в эти предрождественские дни переполнены всем, что касается большого праздника, пусть даже многие предпочли его отпраздновать в этом (вернее, прошлом, но тоже военном) году 25 декабря. И если вы думаете, что вам предлагают только традиционные калачи, то очень ошибаетесь.

Что касается калачей, то их, как и обычно, превеликое множество. Огромные и маленькие, душистые (через полиэтиленовую упаковку ощущается аромат сдобы) и попроще. Из ценовой политики выяснила следующее. Цена калачей – от 30 до 140 гривен. Вероятно, есть и «задороже», но мне не попались.

Еще подсказка: калачи подешевле можно отыскать на Привозе. Некоторые продавцы даже предлагают: «Попробуйте, какая прелесть!».

Люди пробуют, заодно вступают в небольшой спор, какое «Рождество правильнее», в результате приходят к выводу, что «можно сразу два раза». Некоторые не удерживаются от покупки вкусности, даже если не собирались ее приобретать.

Во многих магазинах и на тех же рынках – уже знакомые нам штоллены (традиционная немецкая рождественская выпечка). Этот рождественский кекс обходится гораздо дороже, цена стартует от 100 гривен и выше-выше-выше.

– А это что еще за пандора?! – почти пугается покупатель у столика с рождественской выпечкой из частной пекарни.

– Не пандора, а пандоро. Рождественский пирог. Итальянский. Золотой! Шикарный! – поясняет продавец.

– Название какое-то…

– Вот вы мужчина так говорите, как будто я его называла. Покупайте штоллен или калач. Но пандоро вкуснее.

– А вот здесь у вас написано «пандоро», а здесь – «пандора»… Какая разница?

– Во вкусе разница! И вообще, мало ли что написано, главное, что вкусно очень.

Пока мужчина задумывается, другой покупатель проявляет небывалые познания в вопросе:

– Между прочим, панеттоне вкуснее пандоро. Но это если правильно приготовлен.

На знатока все посмотрели с уважением и начали задавать продавщице множество вопросов по красавцам-калачам, которые представлены наряду со штолленами и пандоро. Все- таки они дешевле…

И, кстати, любопытно: вскоре увидела я в продаже в одном из супермаркетов и тот самый панеттоне. Пока внимательно изучала и фотографировала, пожилая одесситка отметила по ходу дела:

– Самой надо печь! Это ж Рождество…

Мария Котова

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