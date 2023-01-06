Новости Одессы и Одесской области

Штоллены-пандоро-калачи: рождественское изобилие по-одесски

Штоллены-пандоро-калачи: рождественское изобилие по-одесски

Магазины, рынки, мега- и мини-пекарни в эти предрождественские дни переполнены всем, что касается большого праздника, пусть даже многие предпочли его отпраздновать в этом (вернее, прошлом, но тоже военном) году 25 декабря. И если вы думаете, что вам предлагают только традиционные калачи, то очень ошибаетесь.

Что касается калачей, то их, как и обычно, превеликое множество. Огромные и маленькие, душистые (через полиэтиленовую упаковку ощущается аромат сдобы) и попроще. Из ценовой политики выяснила следующее. Цена калачей – от 30 до 140 гривен. Вероятно, есть и «задороже», но мне не попались.

Рождественская выпечка2

Еще подсказка: калачи подешевле можно отыскать на Привозе. Некоторые продавцы даже предлагают: «Попробуйте, какая прелесть!».

Люди пробуют, заодно вступают в небольшой спор, какое «Рождество правильнее», в результате приходят к выводу, что «можно сразу два раза». Некоторые не удерживаются от покупки вкусности, даже если не собирались ее приобретать.

Рождественская выпечка3
Рождественская выпечка4
Рождественская выпечка
Рождественская выпечка5
Рождественская выпечка6

Во многих магазинах и на тех же рынках – уже знакомые нам штоллены (традиционная немецкая рождественская выпечка). Этот рождественский кекс обходится гораздо дороже, цена стартует от 100 гривен и выше-выше-выше.

Статья по теме: Рождественская выпечка: Штоллен и Панеттоне – что это и чем они отличаются

– А это что еще за пандора?! – почти пугается покупатель у столика с рождественской выпечкой из частной пекарни.

– Не пандора, а пандоро. Рождественский пирог. Итальянский. Золотой! Шикарный! – поясняет продавец.

– Название какое-то…

– Вот вы мужчина так говорите, как будто я его называла. Покупайте штоллен или калач. Но пандоро вкуснее.

– А вот здесь у вас написано «пандоро», а здесь – «пандора»… Какая разница?

– Во вкусе разница! И вообще, мало ли что написано, главное, что вкусно очень.

Пока мужчина задумывается, другой покупатель проявляет небывалые познания в вопросе:

– Между прочим, панеттоне вкуснее пандоро. Но это если правильно приготовлен.

На знатока все посмотрели с уважением и начали задавать продавщице множество вопросов по красавцам-калачам, которые представлены наряду со штолленами и пандоро. Все- таки они дешевле…

Панеттоне

И, кстати, любопытно: вскоре увидела я в продаже в одном из супермаркетов и тот самый панеттоне. Пока внимательно изучала и фотографировала, пожилая одесситка отметила по ходу дела:

– Самой надо печь! Это ж Рождество…

Читайте также: Дворик одесской Кирхи: немецкие колбаски, поделки и добрая атмосфера

Мария Котова
Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Опрос: когда одесситы празднуют Рождество?
    Опрос: когда одесситы празднуют Рождество?

    Седьмого января некоторые украинцы, как всегда, будут отмечать Рождество Христово, однако некоторые уже начали переходить на празднование по юлианскому календарю. «Одесская жизнь» спросила одесситов, когда они отмечают Рождество и как относятся к изменению праздничных дат и запрету Московского патриархата.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Масло, творог, молоко: как проверить их качество?
    Масло, творог, молоко: как проверить их качество?

    В Украине участились случаи фальсификации молочной продукции. Подделывают обычно те продукты, которые пользуются наибольшим спросом: творог, масло, молоко. Как же отличить доброкачественный продукт от подделки? Для этого не обязательно иметь дома целую лабораторию – проверить качество можно и домашними методами.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесская Книжка: год новый, курс прежний
    Одесская Книжка: год новый, курс прежний

    Одесская Книжка… На четвертый день наступившего 2023 года мы снова побывали там, чтобы ощутить атмосферу популярного рынка на Александровском проспекте. Впрочем, в прошлом году как-то сам собой получилось, что Книжку не очень-то теперь корректно называть рынком.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Не любуйтесь, а торгуйтесь: колоритный квартал на одесской Торговой (фоторепортаж)
    Не любуйтесь, а торгуйтесь: колоритный квартал на одесской Торговой (фоторепортаж)

    По дороге к Новому рынку имеется колоритный квартал. Ну очень колоритный! Что там происходит? Там происходит то, что и на всей Торговой. Там торгуют. Назвала бы я этот квартал «филиалом Староконного», но разве передашь весь колорит одной фразой?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Одесская улица Михайловская: смешение жанров, стилей и настроений
    Одесская улица Михайловская: смешение жанров, стилей и настроений

    Улица Михайловская в Одессе – «типическая» для Молдаванки. Она, как и многие другие улицы некогда окраины, а теперь почти центра города, – это смешение стилей во всех смыслах. Давно там не были? Давайте пройдемся.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить