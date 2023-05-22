Деволановский спуск: что не так с ремонтом и почему он может не оправдать ожиданий

Многострадальный Деволановский спуск одесситы, не без оснований, называют «канавой». По, наверное, самой разрушенной улице в центре города издавна бурные ливневые потоки неслись на Таможенную площадь. Разговоры о реконструкции спуска городские власти вели достаточно давно. От слов к делу перешли в 2020 году и уже называют сроки завершения его капительного ремонта. Поможет ли обновленный спуск разгрузить транспортные артерии Одессы, какой одесситы хотели бы видеть бывшую «канаву», и как следует застраивать исторический центр города, узнавала «Одесская жизнь».

Уже не «канава»

Проекты благоустройства Деволановского спуска появились еще в 2016 году. Генеральный план Одессы, утвержденный в 2015-ом, предусматривает появление на этой территории «нежилых сооружений общественного пользования» — спортплощадок, галерей, клубов. Но для того, чтобы устанавливать здесь старинные фонари и обустраивать зеленую зону, «канаве» необходим был капитальный ремонт. Найти для него средства в мэрии смогли лишь в 2020-ом.

Реконструкции спуска не смогла помешать даже война. На сегодня здесь заменены все коммуникации — водопровод, канализация, электросети. Смонтирован новый участок магистрального газопровода. Восстановлены ливневые коллекторы. В том числе – модернизирован сточный коллектор, построенный еще в XIX веке. Находится он непосредственно под проезжей частью. Чтобы исключить воздействие на него осадков и автомобилей, реконструированный коллектор полностью «накрыли» новой мостовой из монолитного железобетона. И сегодня «канавой» Деволановский спуск уже никак не назовешь. Таможенную площадь не подтапливает даже во время сильных осадков.

Осталось – обустроить тротуары, положить асфальт, наладить уличное освещение вдоль всего спуска.

Все работы в мэрии планируют закончить до конца текущего года. А затем на Деволановском спуске будет разработана схема движения транспорта и нанесена дорожная разметка.

Реконструкция Деволановскго спуска мало что решит

Включение Деволановского спуска в дорожно-транспортную систему города позволит значительно разгрузить Польский спуск, ведущий в самый большой спальный район Одессы, утверждают в мэрии.

Действительно, возобновление транспортного движения по Деволановскому спуску поможет, разве что, разгрузить Польский спуск для легковых авто, считает создатель сайта «Городской транспорт», транспортный эксперт Александр Вельможко. Ведь использовать его можно только для легкового транспорта. Крупногабаритный под находящимся над спуском Новиковым мостом – старейшим в Одессе – просто не пройдет. Да и маршруткам ездить под ним нежелательно.

— Я думаю, что транспортной задачи обновленный Деволановский спуск никак не решит, — полагает глава транспортной комиссии горсовета Петр Обухов. — Он упирается в своей верхней точке в улицу Еврейскую, которая находится в удручающем состоянии и в принципе ни с какими магистралями не связана. Поэтому не думаю, что приведение спуска в порядок как-то сильно увеличит движение на нем. Скорее мы получим здесь длинную бесплатную парковку.

Сейчас, по мнению Обухова, в Одессе нет такой проблемы с трафиком, какая была до полномасштабного вторжения. В частности, на улице Польской нет пробок — из-за того, что по Приморской разрешен только транзитный проезд.

— Если в дорожное движение вновь станет таким, как в 2021 году, может, тогда будет смысл перенести на Деволановский спуск, маршруты, которые идут по улице Польской, — предполагает глава транспортной комиссии. — Но я не уверен, что это будет удобно пассажирам.

Что делать с развалинами на спуске

В общем, судя по всему, разгрузить транспортные артерии города обновленному Деволаноскому спуску не особо удастся. Впрочем, расчистить мусорную свалку в историческом центре, внесенном в список ЮНЕСКО, – задача, без сомнения, тоже необходимая. Но для того, чтобы восстановить эту, мягко говоря, депрессивную территорию, в первую очередь, городским властям необходимо согласовать свои действия с собственниками находящихся там домов. А на Деволановском спуске владельцы есть, практически, у всех полуразрушенных зданий. И без их ведома мэрия с чужой недвижимостью ничего предпринимать не вправе.

— Эти участки, эти здания — часть города. И город должен иметь инструменты — и кнут, и пряник – для их собственников, чтобы что-то там строилось, делалось. Потому что быть собственником развалин и свалки в центре города — вообще-то, это наказуемая вещь, — убежден член Ассоциации архитекторов Одессы Николай Чепелев. — Город, я думаю, при желании, мог бы воздействовать на этих собственников, чтобы там какой-то процесс запустился.

И мэр Одессы, судя по его заявлениям, намерен это вопрос решать. А куда денешься, если в список всемирного наследия ЮНЕСКО, наконец-то, попали.

Как планируется развивать Деволановский спуск

Между тем, какого-либо серьезного проекта развития Деволановского спуска на сегодня нет. По крайней мере, от горсовета никакой информации по этому вопросу мы не получили.

Правда, еще в 2016 году одесский урбанист, а сегодня нардеп Александр Горенюк разработал проект ревитализации – возвращения к жизни — Деволановского спуска под названием «Подмостовье». Он предложил городским властям создать там яркую прогулочную зону с кафе и магазинами, где будут проводиться различные фестивали и ярмарки. Фасады зданий здесь должны быть неброскими, новострои — возводить не выше четырех-шести этажей, а пути с мостов на территорию спуска оборудовать лестницами.

В управлении архитектуры и градостроительства проект рассмотрели и представили свой – с зелеными насаждениями и уличной мебелью.

Но сегодня о пешеходной зоне речь уже не идет.

— На Деволановском спуске не появилось ни одного нового дерева — хотя для этого там есть место. К тому же, мне не нравится, что этот ремонт произведен без учета современных тенденций в градостроительстве. Там, например, не предусмотрены велодорожки, местами тротуар для пешеходов шириной буквально полметра, — отмечает Петр Обухов. — Что касается территории – это вопрос к собственникам зданий. Мы не можем особо влиять на то, что там будет. Единственное – после включения Одессы в список ЮНЕСКО все строительные работы и все изменения нужно согласовать с министерством культуры.

Без «атлантов» и «барокко»

Как у нас согласовывают строительные и «разрушительные» работы с министерством культуры, можно проследить по судьбе «покойной» типографии Фесенко. Опять-таки, собственники, понятно, захотят свой интерес соблюсти. И, когда власти найдут с ними общий язык, нахлынут в мэрию застройщики…

Как же строить в историческом центре города? Своим мнением по этому непростому вопросу с нами поделился архитектор, преподаватель Одесской государственной академии строительства и архитектуры Андрей Черненко.

— Вопрос о том, как строить в исторической застройке, вызывает массу споров. Причем не только среди неравнодушных горожан, но и в профессиональной среде, — отмечает архитектор. — Бытует мнение, что необходимо строить здания в историческом центре исключительно в стиле историзма, опираясь на архитектуру «старой Одессы». В результате — мы имеем безобразные высотки с прилепленными уродами «атлантами», пошлые заигрывания с декором барокко или модерна, навешенные на продиктованные бизнесом пропорции.

Исследования на эту тему, по словам Андрея Черненко, в Архитектурно-художественном институте ОГАСА ведутся в течение многих лет. И очень часто анализы и проекты посвящены именно Деволановскому спуску. В последнее время изыскания проводятся, зачастую, совместно с профильными вузами Италии и Германии.

— Четко выверенные пропорции, изученные градостроительные и геологические условия, анализ инфраструктуры, социология, современный декор и пластика – все эти факторы стали основой лучших дипломных проектов наших студентов. Именно благодаря таким проектным решениям, возможно получить достойную современную архитектуру, интегрированную в исторический ареал, — убежден архитектор.

Вероятно, проектов застройки Деволановского спуска будет немало. Одесситам остается надеяться, что победит лучший. И народный топоним «канава» останется лишь в истории Одессы.

Читайте также: