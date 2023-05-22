В Одессе телефонный мошенник «выдурил» у пенсионерки почти 50 тысяч гривен (видео)

В Одессе мошенник позвонил ночнью пожилой женщине и сказал, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в немедленной денежной помощи на лечение. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Афериста, выманившего у 87-летней жительницы Одессы 47 тысяч гривен, якобы на лечение ее дочери, которая попала в аварию, задержали.
У него изъяли почти половину денег и сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Лишь наутро, после того, как дочь позвонила матери, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
Теперь аферисту грозит штраф от 51 тысячи гривен, либо ограничение или лишение свободы до трех лет. Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.
Полицейские ищут других участников преступления.
Напомним, к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества грозит одесситу,который обманул аграриев почти на 45 миллионов гривен.
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Фото и видео: ГУНП в Одесской области