В Одессе телефонный мошенник «выдурил» у пенсионерки почти 50 тысяч гривен (видео)

В Одессе мошенник позвонил ночнью пожилой женщине и сказал, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в немедленной денежной помощи на лечение. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Афериста, выманившего у 87-летней жительницы Одессы 47 тысяч гривен, якобы на лечение ее дочери, которая попала в аварию, задержали.

У него изъяли почти половину денег и сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничестве), совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Лишь наутро, после того, как дочь позвонила матери, пенсионерка поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Теперь аферисту грозит штраф от 51 тысячи гривен, либо ограничение или лишение свободы до трех лет. Суд отправил мужчину под круглосуточный домашний арест.

Полицейские ищут других участников преступления.

Напомним, к 12 годам тюрьмы с конфискацией имущества грозит одесситу,который обманул аграриев почти на 45 миллионов гривен.

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Фото и видео: ГУНП в Одесской области