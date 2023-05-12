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Новшества на одесском Деволановском спуске: когда планируется завершение капремонта? (фоторепортаж)

Новшества на одесском Деволановском спуске: когда планируется завершение капремонта? (фоторепортаж)

Называть Деволановский спуск Одессы по старинке Канавой уже как-то и не получается: тут вам и новая бетонная дорога от начала до конца, а кое-где даже уложен новый асфальт. Появились новехонькие фонари «под старину». И главное — старому одесскому спуску уже не страшны ливни, которые и превращали это место в канаву во всех смыслах. Ну а ремонт продолжается. Когда планируется его завершить?

Деволановский спуск Одессы уже может похвастаться ремонтными достижениями

Капитальный ремонт Деволановского спуска, который начался в 2020 году, продолжается. Но уже проделаны самые главные работы: возобновлены ливневые коллекторы.

Как нам сообщают официально, в планах — обустройство твердого покрытия проезжей части, тротуаров и уличного освещения. После этого будет разработана схема движения транспорта спуском и нанесена дорожная разметка.

Как все еще гласит старый щит, установленный в начале работ (это было еще до войны), планировалось, что ремонт будет окончен к концу 2022 года.

Сейчас городской голова Геннадий Труханов сообщил, что «работы планируется завершить до конца 2023 года».

К этому сроку Деволановский спуск обещают открыть и для автотранспорта, что позволит разгрузить соседний Польский спуск.

Что с развалинами на одесском Деволановском спуске?

На Деволановском спуске много приятных перемен. Неизменными, правда, на сегодняшний день остаются руины разрушенных в разное время зданий. На них по-прежнему страшно смотреть и даже проходить мимо…

Напомним, именно эти руины, как нам официально сообщали, «затягивали» начало ремонта Деволановского спуска в 2020 году. Но на сегодняшний день они так и остались «на своих местах».

Как «разнопланово» выглядит Деволановский спуск сегодня — сморите на наших фото.

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Мария Котова

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