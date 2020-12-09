Деволановский спуск: судьба одесской Канавы проясняется? (фото)

И снова — о Деволановском спуске, ну то есть, о Канаве, о позорище нашем… Судьба его проясняется. Как сообщает глава одесского ГАСКа Александр Авдеев, консультативно-совещательная комиссия Управления ГАСК проголосовала за выдачу разрешения на капитальный ремонт Деволановского спуска. Значит, таки грядут перемены.

Что намечается?

Итак, официально: что предполагает предстоящий ремонт? По сути, все. Ремонтироваться будет весь спуск — от улицы Еврейской до Карантинного спуска. Предполагается замена конструкций пешеходных тротуаров с укладкой тактильной плитки, внешнего освещения, водоотводных сооружений, водопровода, канализации, электросетей и сетей связи. Планируется оставить коллектор, но очистить и починить его.

Проезжую часть также собираются полностью отремонтировать, обустроить дорожные знаки, нанести разметку. Помимо этого, планируется установка пожарных гидрантов, восстановление трубопроводов водоотведения и канализации, капремонт внешнего освещения с декоративной подсветкой старейших мостов над спуском: Новикова и Строгановского вместе с лестницами, ведущими на спуск.

За Канаву «брались» несчетное количество раз. Более того, уходящий год частично прошел и «под знаком» несчастного Деволанавского спуска с его «живописными руинами», готовой декорацией (и не одной) к фильму-ужасов, сериалу о войне и прочим кинокошмарам.

В июне этого года стало известно, что в Одессе планируется провести капитальный ремонт Деволановского спуска. Соответствующий тендер был объявлен городским управлением капитального строительства в системе публичных закупок ProZorro.

Сегодняшний день спуска

Но тогда же возник вопрос: что будет со зданиями, находящимися на Деволановском спуске? Часть из них находится в частной собственности. Кстати, эта проблема возникает сразу же, как только заходит речь о ремонте Канавы.

Тогда чиновники заявили, что «ведутся переговоры с собственниками зданий, которые расположены на Деволановском спуске о приведении их в надлежащее состояние».

В конце сентября этого года вопрос о Канаве снова был на повестке дня. Тогда на аппаратном совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов потребовал от владельцев домов на Деволановском спуске привести в порядок свои выкупленные здания, чтобы обеспечить их безопасность. Он сообщил, что все эти здания выкуплены частными владельцами, а сейчас там просто развалины. И работы из-за них проводить просто опасно. К тому же, город не будет наводить порядок на территории, которая ему не принадлежит…

И вот снова наметились перемены в судьбе нашей одесской Канавы. Вы давно там не были? И не советую. Разве что полюбуйтесь нашими фотографиями. Может, и в самом деле все это в скором времени можно будет увидеть только на фото.

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