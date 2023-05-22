В Одесской области после долгих поисков нашли 6-летнюю девочку: детали (фото, видео)

В селе Старые Трояны Измаильского района около восьми вечера мать заметила, что исчезла ее шестилетняя дочь, которая имеет расстройства здоровья и не разговаривает. Правоохранители обнаружили ребенка на утро у озера Китай. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Больше часа мать пыталась сама разыскать девочку, но впоследствии обратилась к старосте, организовавшего правоохранителей к поиску ребенка.

Девочку искала служебная собака, которая привела правоохранителей в водоем. Записи камер наблюдения также зафиксировали, что ребенок пошел к озеру. Всю ночь группы спецслужб и жители села обследовали дно.

Правоохранители пересмотрели записи с камер наблюдения, установленные на улицах населенного пункта, и подтвердили: девочка пошла по дороге, ведущей к озеру.

Утром мокрую девочку заметили на недействующей ферме, расположенной неподалеку от озера.

Это говорит о том, что вероятно ребенок заходил в воду и был близок к несчастному случаю. Ее завернули в одеяло и передали медикам. Те осмотрели девочку, успокоили всех, что с ней все хорошо, и передали матери.

Напомним, что недавно в Одесской области успешно завершились поиски четырехлетнего жителя Подольского района. Пропавшего ребенка разыскивали около пяти часов как полицейские и военные, так и неравнодушные местные жители.

Также 5 мая в городе Килия девятилетняя девочка вылезла из окна квартиры на 2-м этаже и едва стояла на витке интернет-кабелей.

Фото и видео: ГУНП в Одесской области