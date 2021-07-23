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Одесский Деволановский спуск: прошлась стихия по Канаве (фото)

Одесский Деволановский спуск: прошлась стихия по Канаве (фото)

Деволановский спуск, то есть, известную нашу Канаву в центре города «испортить» чем-то трудно, но недавняя ливневая стихия серьезно прошлась по этому историческому месту, где сейчас идет капитальный ремонт.

Провалы и разрушенные дорожные покрытия (ну или то, что от них еще оставалось) так и мелькают вдоль всей Канавы, даже в тех ее местах, которые, как считается, пребывали «в приличном состоянии».

Рабочие, которые ведут здесь ремонт, в том еще «настроении»:

– Не успеваем вырыть и подготовить место для прокладки коммуникаций, как все это смывает очередным ливнем, ну а после недавнего так и вообще говорить не о чем, – сказал мне один из них.

Собственники расположенных здесь гаражей – тоже в трудах: многие из них пострадали. Некоторые сушат свои авто. Впрочем, вдоль всего спуска идет «большая сушка всего» – одежды, старой мебели, тряпья.

Напомним, одна из главных проблем Деволановского спуска – многострадальный старинный коллектор, который не раз «получал» от подобных стихий и который проходит сейчас стадию капремонта.

Канава словно еще раз подтвердила свое многолетнее прозвище: ее основательно размыло. Пройти вдоль всего спуска на сегодняшний день не удастся: тут горы земли, тут все полностью размыто, тут – вырыто по новой. Так что тем, кто здесь живет, нужно выбирать, как пробираться – то ли стороны Еврейской, то ли с Таможенной площади.

Ну а ароматы, которые в связи с обновившейся жарой сейчас витают над Деволановским спуском, и описать трудно. Полуобвалившиеся строения пугающе (грохнут – не грохнут) дополняют впечатление.

Рядом с обвалившимся в феврале зданием идут какие-то работы.

Впрочем, несмотря на то, что на этом месте там планируется появление нового торгово-офисного центра, ведущиеся работы связаны с общим капитальным ремонтом Деволановского спуска.

Останки здания пока в привычном состоянии после гроха, равно как и поврежденная новая лестница.

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Напомним, срок завершения работа на Деволановском спуске намечен на конец будущего года. Нам обещают замену не только сливного коллектора, но и всех инженерных сетей, проведение работ по замене и обновлению коммуникаций, освещению, ремонту дорожного покрытия.

Впрочем, с такими стихийными форс-мажорами говорить о четких сроках завершения капитального ремонта нашей Канавы как-то очень сложно. Тут дай Бог, чтобы очередной «грох» не случился…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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