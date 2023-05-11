Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы появится новая транспортная магистраль (фото, видео)

В центре Одессы появится новая транспортная магистраль (фото, видео)

К концу 2023 года в Одессе должны закончить ремонт проезжей части Деволановского спуска. После этого туду переведут часть транспортного потока с перегруженного Польского спуска.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Мэр города Геннадий Труханов провел совещание по завершению работ по капитальному ремонту Деволановского спуска.

Сейчас там уже восстановлены ливневые коллекторы, благодаря чему, по словам Геннадия Труханова,  Таможенную площадь не затапливает даже во время сильных осадков.

Следующий этап ремонта улицы — устройство твердого покрытия проезжей части, тротуаров и уличного освещения.

Деволановский спуск

На Деволановском спуске отремонтировали ливневые коллекторы. Следующий этап — восстановление дорожного покрытия.

Мэр подчеркнул, что работы планируется завершить до конца года, после чего будет разработана схема движения транспорта спуском и нанесена дорожная разметка.

Включение Деволановского спуска в дорожно-транспортную систему города позволит значительно разгрузить Польский спуск, ведущий в самый большой спальный район Одессы. 

Совместно с владельцами зданий городскими властями должен быть решен еще один важный вопрос. На сегодняшний день Деволановский спуск, многие дома на котором разрушены,  является частью исторического центра, который включен во всемирное наследие ЮНЕСКО.

— Мы должны разработать дорожную карту восстановления сооружений и навести здесь порядок как можно скорее. Так что работаем дальше! — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

разрушенные дома на Деволановском спуске

Сейчас многие дома на Деволановском спуске разрушены. Мэрия Одессы вместе с владельцами зданий будут искать способы их восстановить.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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