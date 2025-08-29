Ключевые моменты:
- В Одессе завтра переменная облачность, без дождей. Дневная температура воздуха: +26+28°C, ночью: +18+20°C;
- В области днем +26+31°C, ночью +15+20°C;
- Ветер восточный, 5–10 м/с;
- Температура морской воды – +18+19°C;
- На дорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 30 августа
В Одессе в субботу переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 августа
По Одесской области завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой