Ключевые моменты:

29 августа Украина отмечает День памяти защитников и защитниц, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Эта дата совпадает с 11-й годовщиной Иловайской трагедии, когда в 2014 году украинские военные были расстреляны при выходе из «зеленого коридора».

В боях за Иловайск Украина потеряла 220 воинов, 40 считаются пропавшими без вести.

В Одессе в память о погибших прошла церемония возложения цветов.

29 августа – День памяти защитников и защитниц Украины

Эта дата также связана с одной из самых трагических страниц новейшей истории — 11-й годовщиной Иловайской трагедии. 29 августа 2014 года украинские военные, попавшие в окружение под Иловайском, после договоренностей о «зеленом коридоре» были коварно расстреляны российскими войсками и боевиками.

По данным Генерального штаба, в августе 2014 года в боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военных, 40 пропали без вести.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский «в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа», установил в Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечается ежегодно 29 августа.

В память о погибших бойцах в Одессе сегодня возложили цветы к памятному знаку в секторе захоронений Героев.

В церемонии приняли участие руководство города и области, семьи павших, ветераны, военнослужащие, представители силовых структур, духовенство и общественность.