Чиновник требовал и получил взятку в 100 тысяч гривен за «решение» вопросов с документами и устранение препятствий

За взятку чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до трех лет

Как происходили события

Правоохранители задокументировали противоправные действия и задержали чиновника при получении взятки. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 2 миллионов гривен, который чиновник сразу же уплатил.

Обвинительный акт уже направлен в суд для рассмотрения по существу.

