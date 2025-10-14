Ключевые моменты:

Алексей Готра погиб 3 июня 2025 года, защищая страну на фронте. Эта информация стала известна лишь сейчас.

Воину было 30 лет. Родом из Тарутинской громады.

Алексей Готра отдал жизнь за независимость Украины

3 июня 2025 года во время выполнения боевого задания погиб младший сержант Алексей Готра — воин из Тарутинской громады, что в Одесской области. Ему было 30 лет.

О трагедии стало официально известно только 14 октября — информацию опубликовала пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

Алексей Готра — один из тысяч украинцев, кто пожертвовал собой ради свободы и будущего своей страны. Вечная память и слава Герою.Власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«Сообщения о смерти каждого земляка оставляют раны на душе. Новая страшная весть, пришедшая в Болградский район, не просто причинила боль — она всколыхнула сознание и разорвала сердца сотен его жителей…» — говорится в сообщении администрации.

