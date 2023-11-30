Одесские врачи спасли жизнь новорожденному малышу

В Одесской областной клинической больнице хирурги и анестезиологи провели операцию на сердце малыша, которому было всего четыре дня от рождения.
Об этом сообщили на facebook-странице Одесской областной клинической больницы.
В сообщении говорится, что врачи для проведения операции четырехдневному малышу применяли инновационный метод, позволивший расширить просвет аорты.
Операцию проводили сердечно-сосудистые хирурги и анестезиологи ОДКБ. Врачи действовали быстро и слаженно, как только в отделение поступил четырехдневный малыш с врожденным пороком сердца — критической коарктацией аорты.
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Коарктация аорты – это серьезная аномалия, которая характеризуется структурным сужением главной артерии в организме. Но благодаря невероятной экспертности и ловкости врачей, ребенка удалось спасти вовремя.
«Одесская жизнь» ранее писала о спасении одесскими врачами семилетнего мальчика, которому выстрелили из ружья в сердце.
Справка.
Коарктация аорты – это сужение аорты, основного сосуда, несущего богатую кислородом кровь от левого желудочка ко всем органам тела.
Приблизительно в 25% случаев изолированной коарктации сужение достаточно сильным, чтобы вызвать симптомы в первые дни жизни, когда артериальный проток закрывается. В таком случае это критическая коарктация аорты.
Поскольку новорожденные с таким пороком сердца чувствуют себя хорошо до закрытия артериального протока, симптомы появляются быстро, внезапно и состояние ребенка очень тяжелое.