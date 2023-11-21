Какой сегодня день: праздники, традиции, именины, запреты 21 ноября

Какой православный праздник отмечают 21 ноября

21 ноября в церковном календаре – Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Родители Девы Марии дали обет отдать своего ребенка на служение Господу. Поэтому они привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, где она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками и изучала Священное Писание. Согласно церковным преданиям, Марии не раз являлись ангелы, говорили с ней и приносили ей пищу.

Что нельзя делать 21 ноября

В народе существовало мнение, что нельзя в этот день давать деньги в долг.

Не разрешается веселиться, громко разговаривать и смеяться.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы 21 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: началась уже настоящая зима — значит, следующий год будет урожайным;

выпавший 21 ноября снег пролежит до самой весны;

сильный мороз — лето будет жарким;

теплая и пасмурная погода на Введение означает, что будет неурожайный год.

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Верили, что именно с этого периода уже устанавливалась настоящая зима. Даже существовала поговорка: «Введение пришло – зиму привело». Хотя тяжелым физическим трудом заниматься было нельзя, но день посвящали семейным заботам. Также уже начинали устраивать выезды на санях, молодожены начинали зимние застолья.

Важные и памятные даты 21 ноября в Украине и мире:

1620 год — после трехмесячного плавания на корабле «Мейфлавер» семьи английских переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке — в районе мыса Код;

1783 год — в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;

1806 год — Наполеон объявляет «континентальную блокаду» Великобритании;

1877 год — Томас Эдисон представляет свой фонограф;

1916 год — тонет «Британик», корабль-близнец «Титаника», налетевший на немецкую мину;

1918 год — во Львове устанавливают польские власти, а Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов;

1919 год — заключают «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции», который предусмотрел передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 год — армия УНР переходит Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1947 год — в Нью-Йорке учреждают Панамериканскую украинскую конференцию;

1962 год — президент США Джон Кеннеди снимает блокаду Кубы;

2004 год — в Украине проходит второй тур выборов президента Украины, начинается Оранжевая революция;

2013 год — в Украине начинается Евромайдан.

Именины 21 ноября празднуют

Ярополк,

Александр,

Мария.

Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Искусственный минерал, обладающий сильными магическими свойствами. К примеру, цирконий помогает тем, кому нужно собрать много информации за короткий промежуток времени.

21 ноября родились:

1830 год — украинский общественный деятель и этнограф, добился разрешения на первое полное издание произведений Т.Шевченко Андрей Маркевич;

1896 год — украинский композитор Михаил Вериковский;

1952 год — украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины Сергей Якутович.

21 ноября в Украине и мире отмечают:

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Государственный праздник (без дополнительного выходного дня), созданный 30 сентября 2017 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Этот день является символом создания новейшей истории государства и памятной датой, которая чествует патриотизм и мужество украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа по европейскому развитию государства. Дата указывает на два судьбоносных события в жизни Украины – Оранжевую революцию (2004 года) и Революцию достоинства (2013-2014 годов).

Также 21 ноября День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник появился в 2017 году по указу президента Украины вместе с изменением названия десантных войск на десантно-штурмовые войска. Первое празднование прошло на Михайловской площади в Киеве, где президент Петр Порошенко вручил войску обновленную символику.

А еще 21 ноября Европейский день муковисцидоза. Это генетическое заболевание, поражающее поджелудочную железу, легкие и другие органы, а также влияет на клетки, производящие слизь, пищеварительные соки и пот, в результате чего эти жидкости становятся густыми. Это может стать причиной закупорки, появления инфекций и повреждений в пораженных органах.

21 ноября празднуют Всемирный день рыболовства. В праздничных мероприятиях часто участвуют рыболовные ассоциации, сообщества, союзы. Главная цель дня – донести человечеству информацию о проблемах и призывать беречь рыбные запасы.

Также 21 ноября Всемирный день поздравлений. Праздник был начат британскими братьями Майклом и Брайаном Маккомаками в 1973 году как знак протеста против «холодной войны» и международного напряжения, подавлявших людей и делавших их неприветливыми. Братья прислали открытки с поздравлениями в разные концы света.

А еще 21 ноября Всемирный день телевидения. Событие было основано ООН 17 декабря 1996 года, а дату празднования избрали в честь первого дня Всемирного телевизионного форума ООН.