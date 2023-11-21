Какой сегодня день: праздники, традиции, именины, запреты 21 ноября

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечается День достоинства и свободы. Этот день является символом создания новейшей истории государства и памятной датой, которая чествует патриотизм и мужество украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа по европейскому развитию государства. Православные верующие по новоюлианскому календарю празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (или Третья Пречистая).
Какой православный праздник отмечают 21 ноября
21 ноября в церковном календаре – Введение в храм Пресвятой Богородицы (Третья Пречистая). Родители Девы Марии дали обет отдать своего ребенка на служение Господу. Поэтому они привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, где она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девушками и изучала Священное Писание. Согласно церковным преданиям, Марии не раз являлись ангелы, говорили с ней и приносили ей пищу.
Что нельзя делать 21 ноября
- В народе существовало мнение, что нельзя в этот день давать деньги в долг.
- Не разрешается веселиться, громко разговаривать и смеяться.
- Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы 21 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: началась уже настоящая зима — значит, следующий год будет урожайным;
- выпавший 21 ноября снег пролежит до самой весны;
- сильный мороз — лето будет жарким;
- теплая и пасмурная погода на Введение означает, что будет неурожайный год.
В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Верили, что именно с этого периода уже устанавливалась настоящая зима. Даже существовала поговорка: «Введение пришло – зиму привело». Хотя тяжелым физическим трудом заниматься было нельзя, но день посвящали семейным заботам. Также уже начинали устраивать выезды на санях, молодожены начинали зимние застолья.
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Важные и памятные даты 21 ноября в Украине и мире:
- 1620 год — после трехмесячного плавания на корабле «Мейфлавер» семьи английских переселенцев-пуритан высадились в Северной Америке — в районе мыса Код;
- 1783 год — в небо над Парижем поднимается первый пилотируемый человеком воздушный шар братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьенна Монгольфье;
- 1806 год — Наполеон объявляет «континентальную блокаду» Великобритании;
- 1877 год — Томас Эдисон представляет свой фонограф;
- 1916 год — тонет «Британик», корабль-близнец «Титаника», налетевший на немецкую мину;
- 1918 год — во Львове устанавливают польские власти, а Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов;
- 1919 год — заключают «Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции», который предусмотрел передачу на 25 лет Галиции в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;
- 1920 год — армия УНР переходит Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;
- 1947 год — в Нью-Йорке учреждают Панамериканскую украинскую конференцию;
- 1962 год — президент США Джон Кеннеди снимает блокаду Кубы;
- 2004 год — в Украине проходит второй тур выборов президента Украины, начинается Оранжевая революция;
- 2013 год — в Украине начинается Евромайдан.
Именины 21 ноября празднуют
- Ярополк,
- Александр,
- Мария.
Талисманом человека, рожденного 21 ноября, является циркон. Искусственный минерал, обладающий сильными магическими свойствами. К примеру, цирконий помогает тем, кому нужно собрать много информации за короткий промежуток времени.
21 ноября родились:
- 1830 год — украинский общественный деятель и этнограф, добился разрешения на первое полное издание произведений Т.Шевченко Андрей Маркевич;
- 1896 год — украинский композитор Михаил Вериковский;
- 1952 год — украинский художник, график, книжный иллюстратор, народный художник Украины Сергей Якутович.
21 ноября в Украине и мире отмечают:
21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Государственный праздник (без дополнительного выходного дня), созданный 30 сентября 2017 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Этот день является символом создания новейшей истории государства и памятной датой, которая чествует патриотизм и мужество украинцев, отстаивавших ценности свободы, демократии и выбора народа по европейскому развитию государства. Дата указывает на два судьбоносных события в жизни Украины – Оранжевую революцию (2004 года) и Революцию достоинства (2013-2014 годов).
Также 21 ноября День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник появился в 2017 году по указу президента Украины вместе с изменением названия десантных войск на десантно-штурмовые войска. Первое празднование прошло на Михайловской площади в Киеве, где президент Петр Порошенко вручил войску обновленную символику.
А еще 21 ноября Европейский день муковисцидоза. Это генетическое заболевание, поражающее поджелудочную железу, легкие и другие органы, а также влияет на клетки, производящие слизь, пищеварительные соки и пот, в результате чего эти жидкости становятся густыми. Это может стать причиной закупорки, появления инфекций и повреждений в пораженных органах.
21 ноября празднуют Всемирный день рыболовства. В праздничных мероприятиях часто участвуют рыболовные ассоциации, сообщества, союзы. Главная цель дня – донести человечеству информацию о проблемах и призывать беречь рыбные запасы.
Также 21 ноября Всемирный день поздравлений. Праздник был начат британскими братьями Майклом и Брайаном Маккомаками в 1973 году как знак протеста против «холодной войны» и международного напряжения, подавлявших людей и делавших их неприветливыми. Братья прислали открытки с поздравлениями в разные концы света.
А еще 21 ноября Всемирный день телевидения. Событие было основано ООН 17 декабря 1996 года, а дату празднования избрали в честь первого дня Всемирного телевизионного форума ООН.