Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы: его история и значение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник появился в честь памяти патриотизма и мужества граждан, которые в 2004 и 2013 годах стали в защиту демократических ценностей и европейского выбора нашего народа.

В этот день, 21 ноября 2013 года, украинцы вышли на улицы с акциями протеста против решения тогдашней власти прекратить евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Это стало началом Революции Достоинства и после ее победы в 13 ноября 2014 года президент Украины издал указ о новом празднике. Он появился в честь сразу двух знаменательных событий: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Но если Оранжевая революция победила без человеческих потерь, то за победу в Революции Достоинства Украина заплатила жизнями 106 ее участников. Более 2 тыс. ранены.

А весной 2014 года силы россии вторглись на нашу территорию и оккупировали Крым, и частиДонецкой и Луганской областей.

А 24 февраля 2022 года рф уже полномасштабно вторглась на территорию Украины с целью полностью уничтожить наше государство, лишить украинцев их основных ценностей: Достоинства и Свободы.

Сейчас Украина платит десятками тысяч людских жизней, чтобы отстоять эти две главные свои ценности.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас Украина, как и в 2004 и 2013 годах, снова отстоит Свободу и Достоинство, и на этот раз уже навсегда.