Новости Одессы и Одесской области

Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы: его история и значение

Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы: его история и значение

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот праздник появился в честь памяти патриотизма и мужества граждан, которые в 2004 и 2013 годах стали в защиту демократических ценностей и европейского выбора нашего народа.

В этот день, 21 ноября 2013 года, украинцы вышли на улицы с акциями протеста против решения тогдашней власти прекратить евроинтеграцию и отменить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Это стало началом Революции Достоинства и после ее победы в 13 ноября 2014 года президент Украины издал указ о новом празднике. Он появился в честь сразу двух знаменательных событий: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Но если Оранжевая революция победила без человеческих потерь, то за победу в Революции Достоинства Украина заплатила жизнями 106 ее участников. Более 2 тыс. ранены.

А весной 2014 года силы россии вторглись на нашу территорию и оккупировали Крым, и частиДонецкой и Луганской областей.

А 24 февраля 2022 года рф уже полномасштабно вторглась на территорию Украины с целью полностью уничтожить наше государство, лишить украинцев их основных ценностей: Достоинства и Свободы.

Сейчас Украина платит десятками тысяч людских жизней, чтобы отстоять эти две главные свои ценности.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что сейчас Украина, как и в 2004 и 2013 годах, снова отстоит Свободу и Достоинство, и на этот раз уже навсегда.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить