Кто такой Петр Разумовский, в честь кого названа улица в Одессе

Улица Разумовская тянется от старого центра Одессы до улицы Балковской. Когда-то она носила имя Орджоникидзе, но потом ей вернули историческое название. В чью честь она названа, знают не все жители Одессы.

А название ее имеет прямое отношение к знаменитому украинскому казацкому роду Разумовских, один из представителей которого жил и умер в Одессе.

Граф Петр Алексеевич Разумовский был старшим и любимым внуком Кирилла Разумовского, последнего гетмана войска запорожского, который в 19 лет стал президентом российской академии наук.

Петр Разумовский родился в Петербурге и, по традиции, был записан в лейб-гвардейский Измайловский полк. Окончив специальное учебное заведение, где преподавали адъюнкты Петербургской академии наук, он продолжил учебу в Германии, Англии и Италии, откуда вернулся вольтерьянцем и либералом. В столице Петр подвизался при дворе в качестве камер-юнкера, был записным модником и тратил огромные деньги на наряды. Однако он наделал невероятное количество долгов, и отец отправил его с глаз долой — к генерал-губернатору Ришелье в Одессу.

Здесь Разумовский помогал герцогу в закладке Дюковского парка, выписывая растения из-за границы и Умани. Поселился граф на Молдаванке, между современными улицами Разумовской и Колонтаевской, но до нашего времени его дом не сохранился. Место это было примечательным — по обе стороны балки Разумовский выстроил дворцы в итальянском стиле, а на склонах оврага приказал разбить роскошный парк. Под дворцами были устроены подземелья, часть из которых сообщалась с дворцами, часть вела в катакомбы.

Дворцы граф отделал с поистине царской роскошью: картины, скульптуры, огромная библиотека, высокие стеклянные стены, за которыми жили экзотические птицы.

Петра Разумовского окружали многочисленные слуги и любовницы, которые его нещадно обворовывали. Общался граф только с герцогом Ришелье, а после его отъезда во Францию Разумовский вообще прекратил выходить за пределы усадьбы. Временами, когда хотел побыть в одиночестве, Разумовский отправлялся жить в подземелья. Там он устроил для себя комнату в восточном духе, куда вход был запрещен абсолютно всем, даже слугам.

Летом 1835 года Разумовский, предчувствуя скорый конец, выпустил на свободу любимых птиц, и 18 июля умер. Похоронили его на старом христианском кладбище Одессы. При прощании одесситы с удивлением заметили, что гроб был покрыт «непроницаемой кисеей». После смерти графа в столице стали распространяться самые невероятные слухи. Одни рассказывали, что графа якобы изуродовали и убили разбойники, облюбовавшие его подземелья. Другие считали, что похороны были фальшивыми, а сам граф бежал за границу, со всеми своими богатствами. Периодически по Одессе бродили слухи о спрятанных в катакомбах сокровищах Разумовского, но найти их пока никому не удалось.

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