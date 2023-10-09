В пенсионные законы скоро внесут очень много важных изменений

В пенсионное законодательство Украины планируется внесение очень большого количества изменений в рамках законопроекта №9453. Какие вопросы будут урегулированы и что нужно знать, чтобы не остаться без пенсии?
Законопроект №9453 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины» Документ был принят в первом чтении — т.е. принят за основу.
У кого изменится размер пенсии
Законопроект, в первую очередь, обеспечивает возможность засчитывать трудовой стаж украинцев за пределами государства в связи с расторжением соглашений по пенсионному обеспечению со странами-участниками Содружества Независимых Государств. Впрочем, предусмотрен ряд других изменений.
В соответствии с пояснительной запиской, проектом данного нормативного документа предлагается:
- урегулировать вопрос исчисления размера пенсии пропорционально страховому стажу, приобретенному в Украине, для лиц, работавших в Украине и за ее пределами;
- урегулировать вопросы по зачислению стажа, приобретенного за период работы в государствах, входивших в состав бывшего СССР;
- определить условия пенсионного обеспечения военнослужащих, имеющих страховой стаж, приобретенный в российской федерации.
Кроме того, предполагается дополнить перечень оснований для прекращения выплаты пенсии в случае:
- временного проживания за границей по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии;
- если лицо признано без вести пропавшим или объявлено умершим в установленном законом порядке;
- если пенсионеру предоставлен статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах»;
- если пенсию не получали в течение шести месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;
- если получатели пенсии не проходили физическую идентификацию в случаях, предусмотренных законодательством.
Также предлагается восстановить условия идентификации для внутренне перемещенных лиц на общих основаниях.
С одной стороны, далеко не все перечисленные пункты дают нам представление о том, как именно это должно работать. С другой стороны, далеко не все из перечисленного — нововведения. Мы заглянули непосредственно в текст будущего закона и решили изучить его более подробно. Далее приводим наиболее значимые из предложенных изменений.
ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ: что не засчитают в выслугу лет?
Итак, проект предусматривает, что воинская служба до 1992 года будет засчитываться в выслугу лет по-прежнему без каких-либо препятствий, независимо от того, на территории какой страны бывшего СССР проходила служба.
Служба после 1992 года в какой-либо из стран СНГ будет засчитываться в выслугу лет только при условии, что у Украины есть соответствующее двустороннее соглашение с этой страной.
Служба после 19 февраля 2014 года не будет засчитываться в выслугу ни при каких обстоятельствах. Здесь речь идет о воинской или государственной службе (или службе в органах местного самоуправления) в российской федерации или на временно оккупированных территориях.
В свое время, 15 мая 1992 года, было заключено «Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств-участников Содружества Независимых Государств». Законопроект предусматривает, что пенсии, ранее назначенные с учетом положений этого соглашения, будут выплачиваться по-прежнему, несмотря на его расторжение.
ГРАЖДАНСКИЕ ПЕНСИИ: что нужно знать о зарубежном стаже?
Предлагается дополнить Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» двумя совершенно новыми статьями (24-1 и 26-1).
Статья 24-1 «Периоды трудовой деятельности за пределами Украины, которые засчитываются в страховой стаж».
Первый пункт. Предусматривает, что периоды трудовой деятельности за пределами Украины засчитываются в страховой стаж, если за этот период уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд или если это предусмотрено международными договорами.
Следовательно, в этом пункте не написано ничего нового. Сегодня это работает так же.
Второй пункт. Предусматривает, что периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, при условии неосуществления другим государством пенсионных выплат за указанные периоды. Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат должен определить Кабинет Министров.
Заметим, что эти периоды засчитывались в стаж и раньше без каких-либо предпосылок. Пока неизвестно, каким будет дополнительный порядок от Кабмина. Но такое положение вещей, наоборот, может ухудшить пенсионное обеспечение будущим пенсионерам, ведь появятся дополнительные требования.
Третий пункт. Предусматривает, что, как и в случае с военными, в страховой стаж не будут засчитываться периоды воинской или государственной службы после 19 февраля 2014 года на территории российской федерации или на временно оккупированных территориях.
Здесь следует добавить, что в настоящее время любой стаж на территории российской федерации не засчитывается в принципе. В том числе, за периоды работы до 19 февраля 2014 года и не только на государственной или воинской службе. Под вопросом остается и любой стаж за период временной оккупации. Ведь здесь мы сталкиваемся с неуплатой страховых взносов в ПФУ и вопросом легализации документов, выданных на неподконтрольной Украине территории.
Статья 26-1
Касается условий включения периодов работы в других государствах в страховой стаж для определения права на назначение пенсии по возрасту. Эта статья действительно носит новаторский характер. Она предусматривает, что в случае отсутствия необходимого стажа для определения права на назначение пенсии по возрасту включаются периоды работы в других государствах. Такое включение возможно при условии, что соответствующие периоды человеку засчитали бы в стаж по законодательству той страны, где он работал. Впрочем, и здесь все упирается в Кабинет Министров, который также должен утвердить дополнительный порядок.
Также следует понимать хитрость фразы «определение права на пенсию». Если человеку стажа не хватает для своевременного выхода на пенсию, то зарубежный стаж, по логике законотворцев, засчитают в украинский и пенсию назначат вовремя. Но при исчислении непосредственно размера пенсии этот стаж учитывать не будут.
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ: кто может остаться без денег?
Во-первых, в указанный выше Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» хотят официально ввести термин «физическая идентификация». С одной стороны, авторы законопроекта отмечают, что хотят прекратить дискриминацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и сделать для них идентификацию на общих основаниях. С другой стороны, может произойти так, что, наоборот, идентификацию будут проходить не только ВПЛ, но и другие пенсионеры.
Затем закон предлагают дополнить статьей 47-1. Она предусматривает, что выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, будет осуществляться на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения до 31 декабря каждого года лицом физической идентификации.
Если изменения в законодательство вскоре будут приняты и вступят в силу в этом году, то у многих отечественных пенсионеров, находящихся за границей, сразу возникнут проблемы, поскольку до 31 декабря времени будет оставаться не так уж и много.
Расширение оснований для прекращения выплаты пенсии
Они кратко перечислены в самом начале. Можем только прокомментировать отдельные моменты.
Прекращение выплаты пенсии по заявлению пенсионера в связи с временным проживанием за границей.
С одной стороны, в случае выезда пенсионера на постоянное место жительства за границу, по закону, выплата пенсии должна прекращаться. С другой стороны, законодательство четко не ограничивает людей в пенсионных правах. Если они уехали. Те, кто проживает за границей, продолжают получать пенсию. Странно надеяться, что есть много желающих добровольно от этого отказаться.
Прекращение (приостановка) выплаты пенсии в случае признания лица пропавшим без вести.
Это кажется логичным шагом. Если человек не появляется за своей пенсией в течение определенного времени, то ее начисление в любом случае прекратят.
Прекращение выплаты пенсии при неполучении ее в течение шести месяцев подряд на почте или в случае отсутствия в течение шести месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам.
Что касается почты, то такая норма действует уже много лет. Относительно банков сегодня процесс приостановки несколько растянут. Если движения средств на банковской карточке нет в течение года, пенсию переводят на почту. А потом через полгода выплату приостанавливают окончательно, если и дальше человек не бьет тревогу и не обращается за своей пенсией. Теперь государство планирует относиться к лишним выплатам еще более бережно.
Прекращение выплат при непрохождении физической идентификации (в случаях, предусмотренных законодательством).
По этому пункту пока больше вопросов, чем ответов. Об идентификации в последние месяцы говорилось многое. И, главным образом, она пока все же направлена на переселенцев. Вероятно, когда будет принят этот закон, тогда дойдет дело и до тех, кто находится за границей, и до тех, кто проживает на временно оккупированных территориях. Хотя сегодня законодательство предусматривает, что идентификацию можно пройти не только путем личного присутствия в ПФУ или банке, но и дистанционно.
Отметим, что банки будут обязаны вернуть ПФУ деньги с пенсионных карточек, если человек не успел их использовать в течение последних шести месяцев. Это касается двух последних случаев: либо если не было движения по лицевому счету в течение полугодия, либо если человек не прошел своевременно идентификацию.
Кто и как сможет возобновить выплаты?
На этом фоне может появиться и более приятное новшество. Гражданам, которые проживают на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии производится при условии неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации. Это в принципе соответствует действующему законодательству. Но на сегодня отсутствует обмен информацией между органами пенсионного обеспечения двух стран. Поэтому многие люди, которые в свое время уехали, например, из Крыма, не могут переоформить пенсию в Украине. Следовательно, вскоре неполучение пенсии от органов пенсионного обеспечения российской федерации можно будет подтвердить формально – указав это в заявлении в орган ПФУ о назначении или возобновлении выплаты пенсии.
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В заключение еще раз подчеркнем, что это только проект закона. Когда его примут и в каком виде, точно неизвестно. Впрочем, тенденции просматриваются вполне конкретные: в законе есть не только положительные нормы, но и те, которые могут усложнить жизнь отдельным категориям граждан.
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