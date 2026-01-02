Ключевые моменты:

2026 год может принести не завершение войны, а прекращение огня и замораживание конфликта по линии фронта при условии роста потерь для обеих сторон.

Запад обсуждает гарантии безопасности для Украины, однако эксперты предостерегают: они должны быть юридически обязательными, а не декларативными.

В случае снижения интенсивности боевых действий в 2026 году в Украине может встать вопрос о проведении выборов, однако риск российского вмешательства остается высоким.

Итоги выборов в США и Венгрии способны существенно повлиять на уровень международной поддержки Украины и ее евроинтеграционные перспективы.

2026 год может стать стартом масштабного восстановления Украины по модели нового «Плана Маршалла» с привлечением частного капитала и бизнеса.

Прекращение огня — но не войны

По мнению военного эксперта, координатора международных проектов Центра Разумкова Алексея Мельника, полное завершение полномасштабной войны в следующем году маловероятно.

— Первое, о чем можно говорить более реалистично, — прекращение огня по нынешней линии соприкосновения. Это не прекращение войны и тем более не решение конфликта — это просто деэскалация, — подчеркивает эксперт.

Алексей Мельник убежден, что в этом процессе важную роль играет позиция США — если президент Дональд Трамп «снова не качнется в другую сторону». Правда, как долго продлится прекращение огня, сказать трудно.

Эксперт считает, что экономика РФ демонстрирует спад, а проблемы с мобилизацией в оккупационную армию становятся все серьезнее. Однако рассчитывать на то, что Россия в какой-то момент добровольно закончит войну, было бы слишком наивно. Впрочем, ситуация может измениться, если Украина на поле боя убедительно продемонстрирует бесперспективность дальнейшего наступления оккупационной армии.

Весной 2026 года расходы от продолжения войны могут вынудить РФ к переговорам, считает исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин. Наиболее вероятный путь к прекращению огня — не решительная победа на поле боя и не всеобъемлющий мирный договор. Это ситуация, когда издержки продолжения войны для обеих воюющих сторон становятся настолько невыносимо высокими, что превышают любые выгоды. Именно тогда прекращение огня становится для всех наименее плохим вариантом. Но важно понимать, что наиболее вероятный результат — это замораживание конфликта по линии фронта.

Гарантии безопасности: не повторить сценарий Будапештского меморандума

Впрочем, существует ли реальная возможность превратить прекращение огня в юридические гарантии безопасности для Украины?

Западные партнеры заверяют, что готовы предоставить Украине гарантии безопасности, по содержанию близкие к статье 5 Североатлантического договора.

В заявлении европейских лидеров говорится о готовности создать «мультинациональные силы» из «желающих стран», которые защищали бы украинское небо и море, а также поддерживали восстановление ВСУ. Упоминаются в документе и США — но лишь как сторона мониторинга будущего перемирия.

Однако как именно должны выглядеть эти гарантии и какой срок они должны действовать, пока остается открытым вопросом. К тому же эксперты высказывают опасения, что новые обещания могут превратиться в очередной «Будапештский меморандум».

— Тогда Украина отказалась от своего ядерного оружия не в обмен на юридически обязательный международный договор, а за меморандум, который не содержал четких обязательств, не был ратифицирован парламентами государств-гарантов. В результате, когда «заверения» были нарушены, он не обеспечил защиты. Поэтому гарантии безопасности обязаны: быть оформлены в виде международных договоров, а не деклараций; ратифицированы парламентами стран, которые их подписывают; четко определять конкретные действия в случае агрессии, а не ограничиваться расплывчатыми формулировками о «консультациях», — убежден военнослужащий ВСУ, экс-начальник штаба бригады «Азов» Богдан Кротевич. — Ратификация связывает ответственность не с конкретным правительством или президентом, а с государством — независимо от смены власти или политических обстоятельств. При этом нужно быть честными: даже ратифицированные договоры могут нарушаться, если агрессор считает риски приемлемыми. Поэтому единственной полной гарантией безопасности для Украины является собственная сильная армия, оборонная промышленность и готовность защищать себя.

Выборы в Украине: как защититься от россиян

Если активная фаза войны завершится, в Украине встанет вопрос выборов. 2026-й может стать годом первых послевоенных избирательных кампаний в стране.

На необходимости проведения выборов президента в Украине настаивает лидер США Дональд Трамп. И президент Зеленский обратился к Верховной Раде с просьбой их организовать. Для выборов во время военного положения нужны законодательные изменения.

Вместе с тем немало экспертов считает, что провести выборы должным образом в Украине сегодня нереально. И главная проблема, по мнению политолога Тараса Завгороднего, — россияне могут вмешиваться в процесс.

— Нас будут ждать сбои реестров, хакерские атаки, вбросы в общество и прочее, — утверждает эксперт.

Завгородний подчеркивает, что выборы даже в мирное время требуют большого объема работы — ведь они должны соответствовать существующим стандартам и быть безопасными. А сейчас это практически невозможно. Поэтому требование Зеленского к США, которые настаивают на их проведении, — гарантировать безопасность, защитить систему от российских атак и вбросов голосов.

«Эффект домино» в глобальной политике: кто придет к власти в Венгрии и США?

Остро актуальными для Украины станут промежуточные выборы в Конгресс и Палату представителей США. Они должны начаться в ноябре 2026 года.

Пока что эксперты не могут прогнозировать, с каким результатом завершится голосование для Республиканской правящей партии Трампа. На местных выборах 2025 года республиканцы потерпели значительные поражения.

В то же время позитивный результат переговоров о завершении войны в Украине может повысить их рейтинг. Если же республиканцы утратят контроль над Конгрессом, поддержка Украины может снова стать предметом жестких торгов.

Важными для Украины являются и результаты парламентских выборов в Венгрии. Кресло премьера страны может потерять антиукраинский политик Виктор Орбан. На его место претендует лидер крупнейшей венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр.

Его позиция существенно отличается от взглядов Орбана, который уже не первый год блокирует продвижение Украины к членству в ЕС. Если Мадяр победит на выборах и сформирует новое правительство, позиция Венгрии изменится как в отношении Украины, так и в отношении «дружбы» с Кремлем, которую сейчас поддерживает Орбан. Опросы 2025 года показывают, что оппозиция впервые за 16 лет имеет шанс победить действующего премьера.

Вместо «репарационного кредита» — «План Маршалла»

Для покрытия дефицита бюджета на 2026 год Украине нужно около 45 миллиардов долларов. Почти 19 миллиардов из этой суммы пока не обеспечены. Это может создать серьезные проблемы для финансирования социальной сферы и обороны, считает доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

В то же время Европа «подвела» Украину, отклонив предложение «репарационного кредита» под залог замороженных российских активов — около 210 миллиардов евро. Это лишает украинское государство гарантированного финансирования на следующие годы.

Зато на 2026–2027 годы ЕС одобрил заем на 90 миллиардов евро. Этого хватит, чтобы избежать дефолта в начале 2026-го, но недостаточно для продолжения активных боевых действий.

Однако если 2026-й станет «годом тишины», Украину может ожидать приток частного капитала.

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог предложил разработать для Украины аналог Плана Маршалла, который поможет восстановить страну после войны. По оценкам специалистов, для его реализации нужны денежные инвестиции в размере около 500 миллиардов долларов. Источниками финансирования могут стать частные средства иностранных инвесторов. Однако каким образом будет предоставляться помощь Украине — безвозмездно или в кредит, — пока неизвестно.

По мнению эксперта Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимира Дубровского, в реализации «Плана Маршалла» обязательно должен участвовать украинский бизнес, причем на льготных условиях получения кредитов. А средства следует предоставлять не государству и даже не общинам.

— Чтобы снизить коррупционные риски, помощь должна предоставляться людям — на максимально возможном низком уровне, — убежден эксперт.

Сегодня Украина и США рассматривают возможный аналог Плана Маршалла. Экономический блок уже находится в стадии разработки.

Справка «ОЖ»: План Маршалла уже был

План Маршалла — программа США по послевоенному восстановлению Европы, стартовавшая в 1948 году. Помимо побежденной Германии и ее союзников, она распространялась на страны из числа победителей. Принять участие в программе предложили и СССР. Но Сталин отверг это предложение. Всего на реализацию Плана Маршалла США выделили около 13 миллиардов долларов — сегодня это соответствовало бы примерно 150 миллиардам. Он выполнялся в течение четырех лет. Великобритания и Франция — крупнейшие получатели американской помощи — должны были вернуть 15% от ее объема. Для остальных стран, кроме Германии, финансовая поддержка была безвозмездной.

