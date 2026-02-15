у блондинки болит голова на фоне магниной бури

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 15 февраля, ожидается повышенная солнечная активность, пик геомагнитных возмущений – в первой половине дня.
  • Магнитное поле Земли будет нестабильным, к вечеру ситуация должна улучшиться.
  • У метеочувствительных возможны головная боль, слабость, бессонница и перепады давления.
  • Врачи рекомендуют снизить нагрузки, больше отдыхать и контролировать давление.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды и международных метеорологических лабораторий, интенсивность возмущений достигнет «красного» уровня. Пик шторма прогнозируется на первую половину дня. К вечеру ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Что это значит для людей

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли и вызывают колебания магнитного поля.

Большинство людей их не замечают. Но у метеочувствительных возможны:

  • головная боль;
  • сонливость или, наоборот, бессонница;
  • перепады давления;
  • раздражительность и упадок сил.

Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также напомним, что на сегодняшний день, 15 февраля, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

Как пережить магнитную бурю

Врачи советуют в такие дни:

  • не перегружать себя физически;
  • пить больше воды;
  • высыпаться;
  • избегать стрессов;
  • контролировать давление, если есть хронические проблемы.

Если самочувствие резко ухудшается – лучше обратиться к врачу.

