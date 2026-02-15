Ключевые моменты:
- Сегодня, 15 февраля, ожидается повышенная солнечная активность, пик геомагнитных возмущений – в первой половине дня.
- Магнитное поле Земли будет нестабильным, к вечеру ситуация должна улучшиться.
- У метеочувствительных возможны головная боль, слабость, бессонница и перепады давления.
- Врачи рекомендуют снизить нагрузки, больше отдыхать и контролировать давление.
Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды и международных метеорологических лабораторий, интенсивность возмущений достигнет «красного» уровня. Пик шторма прогнозируется на первую половину дня. К вечеру ситуация должна постепенно стабилизироваться.
Что это значит для людей
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают Земли и вызывают колебания магнитного поля.
Большинство людей их не замечают. Но у метеочувствительных возможны:
- головная боль;
- сонливость или, наоборот, бессонница;
- перепады давления;
- раздражительность и упадок сил.
Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Также напомним, что на сегодняшний день, 15 февраля, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
Как пережить магнитную бурю
Врачи советуют в такие дни:
- не перегружать себя физически;
- пить больше воды;
- высыпаться;
- избегать стрессов;
- контролировать давление, если есть хронические проблемы.
Если самочувствие резко ухудшается – лучше обратиться к врачу.
