2026 год для Одессы астрологи называют периодом постепенного восстановления, роста внутренней устойчивости и возвращения инвестиционного интереса к городу.

Финансовая ситуация будет оставаться напряженной, особенно в начале года: возможно подорожание услуг и отсутствие роста социальных выплат.

С весны ожидается оживление малого и среднего бизнеса, развитие туризма, креативных проектов и инфраструктуры при участии иностранных инвесторов.

Новая городская власть будет принимать сложные и не всегда популярные решения, которые со временем могут укрепить бюджет и безопасность Одессы.

Одесса превратится в жемчужное ожерелье

По мнению астрологов, 2026 год станет для города периодом восстановления. На это есть две основные причины:

«Звездный час»: Одесса, как и вся Украина, родилась под знаком Девы. Сейчас мы проходим важный цикл роста.

Инвестиционный интерес: в Одессу начнут возвращаться инвесторы. Это даст толчок экономике и поможет вернуть городу славу центра культуры, туризма и юмора.

– 2026-й будет для нас более позитивным, – считает руководительница Одесского народного астрологического университета Инна Ижикевич. – Исходя из того, что происходит вокруг, можно скептически относиться к подобной информации, но не спешите с выводами. Уже с октября 2026 года мы начнем набирать обороты и не только выравнивать ситуацию, но и получать бонусы от пространства. В течение ближайших двух лет наш город превратится не просто в жемчужину у моря, а станет жемчужным ожерельем.

По словам Инны Ижикевич, такой оптимистичный прогноз зависит не только от астрологических периодов или показателей, но и от нас с вами в целом.

– Что для этого нужно, спросите вы? Все очень просто: необходимо, чтобы каждый из нас занимался своим делом, соблюдал элементарные социальные правила, заботился о чистоте и создавал позитивную атмосферу вокруг себя. Вселенная в этот период помогает трудолюбивым, целеустремленным и позитивно настроенным! Вторая причина – это астрологические показатели, которые добавляют положительную динамику в некоторые сферы нашей жизни. Однако остаются и неприятные аспекты, которые, как и прежде, создают сложности.

Финансы: придется затянуть пояса

Несмотря на общий оптимизм, финансовая ситуация будет оставаться непростой, особенно в первой половине года. Несмотря на то что благодаря производственным мощностям мы остаемся интересными для сотрудничества и заключения долгосрочных договоров, мы по-прежнему находимся под прицелом внешней агрессии, которая прежде всего подрывает наше финансовое положение.

– Во второй половине года ситуация несколько улучшится, но продолжит оставаться напряженной. Перспективы будут появляться, однако, к сожалению, они не смогут удовлетворить все наши потребности, поэтому не стоит ожидать приятных бонусов в виде роста социальных выплат или увеличения льгот. Скорее наоборот, придется немного затянуть пояса, так как некоторые услуги могут незначительно, но подорожать (банковские, медицинские, коммунальные).

В январе–феврале, а также с августа и до конца года ожидается сложная ситуация на уровне международного сотрудничества из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне в связи с внешней агрессией.

– Очень много средств из бюджета в эти периоды может быть направлено на восстановление городской и коммунальной инфраструктуры. Однако, несмотря на все лабиринты, которые нам приходится проходить, уже с марта 2026 года мы сможем увидеть рост финансового потока за счет иностранных инвесторов в развитие туристического бизнеса, креативных стартапов, малого и среднего бизнеса.

Успешным этот год станет для крупного бизнеса и промышленности. Благодаря нашей способности находить пути оптимизации производственных процессов мы получим отличные результаты и закрепим авторитет на государственном уровне.

– В 2026 году возвращается тенденция роста малого и среднего бизнеса, – продолжает Инна Ижикевич. – Многие возвращаются к предпринимательской деятельности, создавая новые рабочие места. Также мы сможем увидеть позитивные изменения в городской среде: регулярную работу коммунальных служб, развитие транспортной инфраструктуры, административный контроль (за теми, кто нарушает общественные нормы и порядок) и так далее.

Одесская власть: непопулярные, но полезные решения

Смена городского руководства принесет свои плоды, хотя не все шаги власти понравятся одесситам.

– Что-то будет получаться, что-то нет, – добавляет Инна Ижикевич. – Но в целом можно будет говорить о положительной динамике в действиях. Прежде всего работа руководства направлена на защиту нашего города от внешней агрессии путем привлечения иностранных партнеров. Не все принятые решения будут с энтузиазмом поддержаны обществом, но это пойдет нам на пользу, и результаты мы сможем увидеть немного позже – в виде пополнения городского бюджета и появления новых перспектив для развития нашего любимого города.

Итог: держим удар

Астрологи призывают одесситов к терпению и стойкости. Несмотря на все «лабиринты» 2026 года, город имеет потенциал для рывка вперед.

– Наше солнышко уже показывается из-за горизонта, оно поднимается, и скоро мы сможем греться под его лучами. Но сейчас мы должны сделать все возможное, объединиться и держать удар! Всех с Новым годом! Желаю здоровья, мудрости, вдохновения и мирного неба над головой!

