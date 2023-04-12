Как тракторист с Балтщины золото нашел и пережил бешеный стресс на допросах КГБ

Золотая чаша, датируемая XV-XII веком до нашей эры и хранящаяся в Одесском археологическом музее, была найдена в 1974 году обычным трактористом из маленького села Крыжовлин, что на Балтщине.

Тракторист по просьбе директора школы пахал школьный участок. Разворачивая трактора, он заметил, как что-то сверкает в глубокой борозде. Пошел глянуть и увидел предмет странной формы без одной ручки. Решив, что это крышка от самовара и в хозяйстве пригодится, бросил ее в кабину.

Жена сразу нашла применение «крышке» и поставила ее как фитиль в бочонке с капустой. Лежала там находка, пока к ним не пришел сосед и не предположил, что это, пожалуй, золотая вещь, ведь очень тяжелая.

Из ломбарда в КГБ

Тогда уже хозяин, под натиском жены, уехал в Одессу и в первом же ломбарде попросил оценить посудину. Старый еврей долго вертел ее в руках, а потом попросил подождать. И уже через несколько минут у ломбарда остановилась черная Волга. А еще через десять минут «счастливчик» давал показания в областном КГБ.

Там же он узнал, что эта вещь изготовлена из чистого золота и весит более полукилограмма. Следователи настойчиво спрашивали о второй половине чаши, потому что были уверены, что крестьянин специально ее разломал, чтобы выяснить стоимость.

Археологи, вызванные в КГБ, установили, что это уникальная золотая чаша эпохи средней бронзы. Подобные вещи до этого находили только в Средиземноморье и Подунавье. А в Северном Причерноморье это впервые. Однако оперативникам не давала покоя мысль о второй половине чаши.

Тракториста знал весь район. Он был ветераном труда и передовиком производства. Потому его не арестовали, а только взяли подписку о невыезде. Допрашивали и проверяли, но так ничего и не нашли.

Нашлась вторая половина

А весной в Крыжовлину приехали археологи, прорыли траншею на месте находки, и в первый же день нашли вторую, деформированную плугом, часть сосуда. Сомнения рассеялись, как только ее приложили к чаше.

Так благодаря археологам было восстановлено честное имя человека. Говорят, ему выплатили компенсацию. Но труженик тогда заявил, что отдал бы все свои деньги, лишь бы избежать столь безумного стресса.

Найденная в Крыжовлине золотая чаша, датируемая XV-XII веком до нашей эры, высотой 18,8 см, весом 765,59 грамма, сегодня хранится в Одесском археологическом музее.