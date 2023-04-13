Как музыканты клезмерского ансамбля из Кодымы поднимают настроение зрителям

Знаковым событием для Кодимщины стало внесение в Национальный список элементов нематериального культурного наследия Украины клезмерской музыки. Корни этого жанра – в музыке евреев, которые издавна населяли городок. Впоследствии в клезмерской музыке сплелись фольклорные мелодии других этносов.

Клезмер – традиционная народная музыка восточноевропейских евреев и особый стиль ее исполнения. Источники клезмера лежат как в древнем еврейском фольклоре, так и в музыке соседних народов, особенно бессарабской. Первоначально клезмерскую музыку исполняли на свадебных празднованиях.

Она сопровождает традиционные народные события: праздники, свадьбы, обрядовые действа. Веселые мотивы этого жанра, которые в народе называют «фрейликами», сейчас во весь голос зазвучали на концертах и фестивалях не только Кодымщины, но и за пределами Украины.

Их популяризатором на отечественных фундаментах и на зарубежных площадках стал музыкальный коллектив Кодымского Дома культуры группа Konsonans-Retro в составе братьев Барановских и Воронюков. Основателем коллектива в 2002 году стал художественный руководитель Дома культуры Василий Барановский.

За популяризацию клезмерской музыки, которая тесно связана с культурной жизнью Кодымщины, группа Konsonans-Retro получила звание народного.

– Клезмерская музыка является одним из ярких видов народного традиционного искусства, неотъемлемой частью духовного и культурного наследия Кодымщины. Здесь проживают украинцы, евреи, молдаване и представители других народностей. Потому и репертуар сформирован на основе бытово-обрядового музыкального фольклора нашего региона, — рассказал руководитель группы Василий Барановский.

Народная группа Konsonans-Retro — неизменный участник фестивалей клезмерской музыки как в Украине, так и за ее пределами. В частности, успешно выступал на Международном фестивале фольклорной музыки в Молдове, на сцене Венской оперы во время Международного фестиваля еврейской музыки в Австрии. Коллектив стал дипломантом Международного фестиваля «Країна мрій» (Киев). Также награжден дипломом за участие в VI Международном фестивале еврейской народной музыки «Бессарабер лид» в Кишиневе.

Читайте также: