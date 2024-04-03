Магическая Одесщина: как делать оберег Мартеницу и использовать, чтобы не потерять удачу

Плодовое дерево с пожеланиями мира

Но мартеницу нужно не только вовремя цеплять и носить, ее надо и правильно снять и положить в определенное место — для нашего же блага. Ни в коем случае ее не следует выбрасывать, потому что так можно «выбросить» собственную удачу.

Носить мартеницы можно до 7 апреля. Ученики Прилиманской школы сняли их в последние дни марта.

— Я была маленькой, когда бабушка и мама научили меня плести мартеницы. Они дали мне нитки, показали, как — и я научилась. Бабушка мне говорила, что тот, кто сделает мартеницу собственноручно и будет носить ее весь март — будет счастливым и здоровым целый год. Работая с детьми, решила научить плести еще и своих учениц. Также вспомнила, что, завязывая мартеницу на плодовое дерево, надо загадывать желание, хотя сегодня у нас на всех одно-единственное желание — чтобы наступил мир в Украине. Эта идея очень понравилась моим ученикам. Сначала я научила их делать мартеницы. Мы носили их целый март и теперь повязали на плодовое дерево. Когда дети их еще делали, они уже думали, какие желания загадают. Но главным желанием для всех является скорейшая победа Украины, — рассказывает директор Прилиманского Дома культуры Людмила Димова.

С началом полномасштабной войны в разных уголках Украины болгары и их друзья начали делать мартеницы в украинских цветах — желто-голубые, чтобы помочь изгнать зло из нашей страны.

Людмила рассказала, что в следующем году они снова сделают мартеницы. Дети, которых она учит петь, не болгары, но им очень понравилась эта традиция, ведь так они могут загадывать желания не только на Новый год, но и сейчас, весной.

Что лучше — бросить в реку или под камень положить?

Я с радостью наблюдала, как дети желали светлые и нужные нам всем вещи: «Пусть мы будем счастливыми. Пусть год будет успешным. Пусть поля будут полны пшеницей, сады — фруктами и цветами. Пусть все станут немного лучше. Пусть год будет победным для наших воинов и для нас!».

Снятие мартеницы — магический ритуал, призванный принести плодородие, счастье, защитить от бед и болезней. Кто-то бросает мартеницу в реку, чтобы все плохое ушло за водой. Другие кладут ее под большой камень и через девять дней смотрят, что под ним. Если там появились муравьи — год принесет много денег, если другие, более крупные жучки — благополучие и большую удачу.

Я вместе с детьми традиционно повесила свою мартеницу на плодовое дерево и пожелала, чтобы солнце согревало мирную и дарило благословенную жизнь в нашей стране и во всем мире.

Красивую и яркую традицию теперь сохраняют даже те, кто не имеет болгарских корней. Этим Украина известна — она поддерживает представителей разных национальностей, их языки, традиции, и этим сохраняет свое мультикультурное богатство.