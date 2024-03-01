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Мартеницы — что символизируют эти бело-красные весенние обереги

Мартеницы — что символизируют эти бело-красные весенние обереги

Многие люди, особенно старшего возраста, верят в силу сглаза. Поэтому и носят что-то в качестве оберега, защищающего от зла и укрепляющего ауру. У болгар одним из таких предметов является мартеница. И хотя ее главным предназначением является не защита от злого, а притягивание хорошего, мартеница давно превратилась в оберег.

Сила мартеницы в сочетании двух энергетически сильных цветов. Красный — означает энергию и здоровье, а белый — долголетие. Ее классический вид — это скрученные нити белого и красного цвета. Такой же символ, который называется мерцишор, 1 марта дарят друг другу также молдаване и румыны.

В первый день весны самая старшая женщина в семье завязывает детям мартенички. Они могут быть в виде цветочков, кукол, ягод, иметь разные формы и завязываться на руке или цепляться на одежду. Неизменными являются только цвета.

мартница

Когда-то мартеницы носили только женщины и дети, но в середине прошлого века их начали носить и мужчины. Некоторые даже украшают мартеницами своих домашних животных и фруктовые деревья. Также принято считать, что именно подаренная мартеница приносит счастье и удачу, поэтому все стараются подарить их своим родным и близким. А чтобы их подарить, их нужно сначала изготовить. Поэтому перед приходом весны учителя многих школ с болгарским и молдавским этническим составом учащихся устраивают мастер-классы по изготовлению этих украшений.

И уже 1 марта у многих жителей юга Одесской области можно увидеть на одежде эти бело-красные броши, которые дарят хорошее настроение и обладателям мартениц, и тем, кто ими может любоваться.

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
[mistape]
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