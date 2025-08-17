Ключевые моменты:

Вечером 17 августа в Одессе и области объявили воздушную тревогу, позднее прозвучали взрывы;

По информации мониторинговых каналов, на город шла группа из около 25 ударных дронов, заходивших с разных направлений;

Под угрозой оказались районы порта, Ланжерон, Пересыпь, Фонтанка и пригороды Одессы;

ПВО отработала по вражеским целям, однако сообщается о «прилетах» и возгорании;

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Сигнал тревоги в Одессе и области прозвучал около 23 часов. И спустя некоторое время прозвучали первые взрывы – это начала работу наша противовоздушная оборона.

Ранее днем в акватории Черного моря были неоднократно замечены дроны-разведчики, однако «шахедных» атак в последнее время не было (что, по всей вероятности, было связано со встречей Трампа и Путина на Аляске).

И вот после небольшого «тайм-аута» враг, судя по всему, возобновил атаки.

По информации мониторинговых каналов, на Одессу шла группа ударных дронов. Сообщалось, что «шахеды» заходили на город с разных сторон. Под угрозой были пригороды Одессы – Великий Дальник, Авангард Нерубайское и Слободка.

Также сообщалось о повышенной угрозе для районов порта, Ланжерона, Пересыпи, Фонтанки.

«Одесса – в укрытие! Сейчас будут звездные войны… На город с нескольких сторон заходят – всего около 25 БпЛА – в укрытие!», – предупреждали горожан местные Телеграм-каналы.

Тем не менее, в полночь был дал отбой воздушной тревоги. Но не исключено, что это может быть не последняя атака, и поэтому, услышав сигнал тревоги, желательно отправляться в укрытия.

ОБНОВЛЕНО в 0:10:

В настоящее время сообщается о «прилетах». Очевидцы наблюдают зарево от возникшего пожара.

О разрушениях и пострадавших пока не известно.

ОБНОВЛЕНО В 0:36:

Предварительно, в селе Усатово (куда и была направлена группа ударных дронов) пострадали жилые дома и терминал «Новой почты». Также сообщается, что горят терминалы Socar.

Информация о пострадавших уточняется.

