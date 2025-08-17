Ключевые моменты:
- В Одессе 18 августа – переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +26+28°C;
- В Одесской области возможны кратковременные дожди и грозы утром и днем. Дневная температура – до +30°C.
- Море у побережья остается теплым: +22+23°C.
Такую информацию предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 18 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 августа
По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
