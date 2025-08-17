погода 5 апреля

Ключевые моменты:

  • В Одессе 18 августа – переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью +17+19°C, днем +26+28°C;
  • В Одесской области возможны кратковременные дожди и грозы утром и днем. Дневная температура – до +30°C.
  • Море у побережья остается теплым: +22+23°C.

Такую информацию предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 18 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 августа

По Одесской области в понедельник ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

