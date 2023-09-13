Барсуки на Балтщине: несколько невероятных историй и чудес из этого уникального села

Село Барсуки на Балтщине имеет много удивительных историй. Расскажу о нескольких интересных, на мой взгляд.

Говорят, что название села произошло как будто от того, что в лесу когда-то водилось много барсуков. А первое упоминание о селе появилось 267 лет назад, в августе 1756 года.

Село было основано помещиком, которому принадлежали эти земли. Свое имение он возвел в лесу, у одного из источников реки Кодымы.

Из храма сделали клуб

В Барсуках действовала греко-католическая церковь Святого Дмитрия – деревянная, крещатая, основанная в 1773 году. Спустя пять лет храм был открыт для верующих. 1779 храм превратили в православный. Впоследствии пристроили два придела, колокольню, ризницу и пономарь.

В советское время культовое сооружение было разрушено. А на его месте и из его материала возведен клуб. Однако через несколько лет клуб сгорел от удара молнии. В деревне рассказывают, что все, кто по собственной воле был причастен к разрушению церкви, стали калеками и были до конца своей жизни прикованы к постели. А женщина, которая замазывала глиной глаза святым на образах, ослепла.

Источник в поповском саду

Еще одним чудом села является колодец «Саулка», который был выкопан в поповском саду. Именно здесь гнездилось поповское хозяйство, а выше, по преданию старожилов, находился монастырь. Охраняли монастырь и хозяйство казаки под руководством исаула (в народе «есаул», «саул»), отсюда и название колодца.

— Вода в колодце – целебная. Не одно поколение лечилось саульской водой. Особенно эта вода помогает при болезнях глаз и кожи, — рассказывает заведующая музеем Ирина Борбела.

Девичий колодец

А на границе с соседней Кодымщиной стоит Девичий колодец. Она выросла у дороги, где по обе стороны раскинулось поле, — стараниями деревенских ребят, отозвавшихся на просьбы девушек. Девушки работали в полевой бригаде, а воды поблизости не было. Теперь колодец радует родниковой водой всех, кто путешествует по трассе Кривое Озеро — Алексеевка.

Дом, ставший музеем

Одним из популярных чудес села является крестьянская изба, превратившаяся в этнографический музей.

— Дом принадлежал Марии и Фанатию Меланичам. В свое время это был богатый, добротный дом, о чем свидетельствует жестяная крыша, просторные горницы. Она передавалась по наследству, а впоследствии заброшилась. Так что местные жители решили старинное здание превратить в музей, — рассказывает Ирина Борбела.

В комнатах экспонируются бытовые принадлежности и хозяйственный инвентарь. Сегодня здесь хранится около 400 экспонатов. Согласитесь, для села – это весомое сокровище.

Икона – старейший экспонат

Среди древностей — ткацкий станок, принадлежавший Евгении Романовне Приступ, всю жизнь занимавшийся рукоделием. А старинной иконе Господа Вседержителя уже 113 лет. Ее передала музею Анастасия Мурзина, которая купила в селе дом вместе с иконой. Икона Нерукотворный образ Иисуса Христа датируется 1884 годом и является оберегом музея и его старейшим экспонатом.

В общей сложности здесь хранится более 20 старинных икон. Есть здесь и Ветхий завет, фотографии, среди которых фотографии Балтской республиканской школы механиков-коневодов.

Есть и детская люлька из лозы, которая вылюбила не одно поколение жителей села. Также ульи, глиняные кувшины, макитры, веретено, ручной работы ковры, деревянный сундук, резной комод. И все это украшено вышитыми салфетками и полотенцами.

В музее сохранилась и действующая печь с лежанкой. А в углу — дежа для хлеба и дедушек.

Выставка и сбор средств для воинов

И еще одним чудом музея является Петриковская роспись, которой разрисован музейный дом. Настенная роспись снаружи и в доме создана жительницей села мастерицей Татьяной Борбелой, о которой писала газета «Одесская жизнь».

На днях она презентовала здесь свою первую персональную выставку «С Украиной в сердце».

Одновременно была проведена и благотворительная акция «Балтская община. Верим в ВСУ». Собранные средства отправлены в поддержку ВСУ.

Рецепт «Борсуковская обрядовая каша»

Этой обрядовой каше не одна сотня лет. Кашу готовили и готовят на семьи, крестины, помолвки, свадьбы и т.д.

Вода — 3 л

Лук — 1-2 кг

Капуста — 1,5-2 кг

Листья лавровые — 8 шт.

Молоко коровье свежее — 8-10 л

Молоко коровье кислое — 1-1,5 л

Пшено 1-1,5 кг

Рис круглый – 3 кг

Масло коровье – 1 кг

Сметана – 1 л

Сало свиное – 2 кг

В 20-литровый котел льем воду. Как закипит, засыпаем мелко нарезанный лук, шинкованную капусту, лавровые листья и варим. Когда капуста почти готова, льем в котел около 8 литров свежего молока. Как закипело – добавляем сюда же промытые рис, пшено, 800 г коровьего масла и соль по вкусу. Закипело и варим почти до готовности на малом огне, постоянно помешивая.

Если каша густая, льем еще немного молока. Добавляем сметану, помешиваем. По желанию добавляем еще около 1 л простокваши, доводим до готовности — примерно три часа.

Когда каша готова, сверху кладем еще 200 г масла и накрываем крышкой. Порезанное кусочками сало жарим на шкварках. Подаем к столу кашу со шкварками. Приятного аппетита!

По преданию Ирины Борбелы.

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