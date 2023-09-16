Белгород-Днестровский: электрозамыкание в квартире стоило жизни ее хозяйке

В городе Белгороде-Днестровском Одесской области горела квартира в пятиэтажном жилом доме. На пожаре нашли тело женщины, сообщает областное управление ГСЧС.
Трагедия случилась утром 15 сентября. По данным ГСЧС, пожар возник в квартире на пятом этаже пятиэтажки. Его площадь составила около 20 квадратных метров.
На пожаре погибла хозяйка квартиры 1963 года рождения.
Вероятной причиной происшествия спасатели назвали «короткое замыкание электросети».
Ущерб и детали – устанавливаются.
Всего, по данным ГСЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 пожаров, из них 14 – в Одесской области.
Напомним, неделей ранее в Одессе случился пожар в многоэтажке на Черемушках. Тогда тоже погибла женщина.
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