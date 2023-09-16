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Одессит сварил суп из черепахи и будет наказан

Одессит сварил суп из черепахи и будет наказан

Жителя Хаджибейского района Одессы подозревают в жестоком обращении с животными – мужчина украл у соседки красноухую пресноводную черепаху, сварил ее и съел.

Как рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области, в июле этого года 40-летний мужчина, находясь на совместной с соседкой веранде, увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, он украл одну черепаху, разбил животному панцирь кухонным молотком, а после сварил черепаховый суп.

Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

В ходе следствия полицейские установили личность похитителя животного и выяснили все обстоятельства преступления.

«Гурману» сообщили о подозрении в воровстве, совершенном в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, приведшим к его гибели (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса). Ему может грозить до восьми лет тюрьмы.

Следствие продолжается.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что правоохранители задержали мужчину, который посреди рынка «Черемушки» зарезал собаку.

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Фото иллюстративное, krasivosti.pro

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Редакция ПРОФИЛЬ

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