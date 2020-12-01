Новости Одессы и Одесской области

Путешествуем по Одесчине: город, где осел казак Ананий (видео)

Путешествуем по Одесчине: город, где осел казак Ананий (видео)

Город Ананьев Одесской области расположен в 167 км от Одессы. Его население – 8 тыс. человек. На месте, где сейчас стоит город, когда-то располагался римский военный лагерь. Здесь даже были найдены золотые монеты времен Юлия Цезаря и Александра Македонского.

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В исторических документах Ананьев упоминается с 1767 года — в донесениях полковника Андрея Кайнаша. Однако годом основания города все же считается 1753-й, когда здесь осел казак Ананий по прозвищу Безпалько. Его именем и назвали селение. Через Ананьев пролегал «чумацкий шлях» из Балты в Одессу.

22 сентября 1834 года Ананьев получил статус уездного города Херсонской губернии.  Также город получил и собственный герб — три белых аиста в золотых гнездах на синем фоне.

Город строили из красного кирпича. Первый городской голова занялся благоустройством и культурой: приказал высаживать деревья и строить библиотеку. Впрочем, и сами ананьевцы себя провинциалами не считали. Этот город посещали Горький и Леся Украинка, Пушкин и княгиня Воронцова.

Об этом и еще многом другом – новое видео от «Одесской жизни».

Ананьев

Вы когда-то бывали в Ананьеве? Нет? А зря!

Опубликовано Одесская жизнь Вторник, 1 декабря 2020 г.

Более подробно об Ананьеве можно прочитать ЗДЕСЬ.

Также «Одесская жизнь» рассказывала о городах Килие и Измаиле.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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