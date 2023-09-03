Большая Михайловка: село в Одесской области основали после победы над турками

Исследователи до сих пор спорят о дате основания Гросулового – нынешней Большой Михайловки. А мы предлагаем небольшой экскурс в прошлое.

В результате победы над Османской империей в войне 1787-1791 годов русский царизм получил полный контроль над Северным Причерноморьем. По Ясскому мирному договору, в его состав перешли украинские земли между реками Южный Буг и Днестр (так называемая Ханская Украина).

Когда эти земли были малозаселенными. Здесь хозяйничала Очаковская орда — ответвление Малой Ногайской орды, которой принадлежали южные степи между низовьями Днепра, Южным Бугом и Днестром, от побережья Черного моря до реки Кодымы, в некоторые времена — вплоть до Саврани.

Поэтому российские власти, изгнав татар, занимавшихся скотоводством, торговлей и частично земледелием, захвачены плодородные степи, в том числе расположенные в урочище реки Кучурган, раздарили своим военным.

Семья Гросулов

Вскоре их выкупил поручик Иван Гросул-Толстой, по некоторым данным, в 1793-м основавший населенный пункт Гросулово (с 1946 года — Большая Михайловка). В других источниках датой основания поселка указаны 1797 и 1826 годы. Хранитель древностей Вилен Ивис планирует вместе с коллегами-исследователями после войны установить настоящие исторические даты всех населенных пунктов края, в частности Большой Михайловки. Первыми поселенцами здесь стали беглые крестьяне и завезенные господином крепостные. Вскоре возникли села и хутора Полезное, Михайловка, Мищенко, Учкурня и другие. Позже они слились с Гросуловым в один населенный пункт.

Музей Гросулово

В одноименной краеведческой книге ярко описал историю этого живописного и богатого талантливыми людьми края писатель Геннадий Щипковский.

Многие неизвестные факты по истории поселка запечатлел в двухтомнике «Неизвестная Гросуловщина» Александр Долгов, возродивший заброшенный Великомихайловский историко-краеведческий музей. Местное собрание древностей открыло свои двери

30 июня 1972г. Его основой стал богатый фондами любительский музей режиссера, художника, а также главы районного Дома культуры Петра Быкова. Впоследствии экспозиции музея обогащались интересными находками археологов и местного населения.

К сожалению, музею пришлось пережить 20 лет упадка.

В настоящее время он называется «Музей Гросулово». Возглавляет его Вилен Ивис, который сейчас защищает наше Отечество. Экспозиция, посвященная новейшей российско-украинской войне, открыта в прошлом году. Военные артефакты передали с фронта защитники-земляки. В дальнейшем музейное пространство планируют превратить в «народный хаб».

Следует добавить, что еще одна исследовательница, Оксана Бурлай, ярко описала события древности в своих книгах «Знай свои корни. Ревизские сказки села Большая Михайловка», «Орестополь. История в документах», «Великомихайловская волость 1919-1923 гг.» тому подобное.

Музей имени Григория Веревки

Он посвящен хору имени Григория Веревки и насчитывает более 300 экспонатов.

В течение 20 лет их собирал журналист Виталий Первухин с супругой. Среди экспонатов – фотографии, видеозаписи, концертные афиши хорового коллектива.

Главным раритетом собрания является вышиванка, лично подаренная Анатолием Авдиевским, который полвека был художественным руководителем и главным дирижером этого всемирно известного коллектива. В 2016-м знаменитому земляку, выдающемуся хормейстеру, педагогу, композитору, академику, лауреату Национальной премии имени Тараса Шевченко, народному артисту и герою Украины Анатолию Авдиевскому в Большой Михайловке была открыта мемориальная доска.

Примечательно, что в этом поселке 1995 года одним из первых в Одесской области появился монумент Кобзарю.

Большая Михайловка — родина украинского врача-рентгенолога, доктора медицинских наук, профессора Татьяны Бабкиной, поэтессы Галины Каминой, футболиста Романа Пачева, многих защитников Украины, которые положили свою молодую жизнь за независимость нашей страны.

Воспет этот край писателями и поэтами Светланой Кривенко, Надеждой Васильевой, Татьяной Кривенко, Виталием Первухиным, Михаилом Рожновым, Валерием Заричуком, Петром Супруном, Владимиром Синьковским, Николаем Федецким.

Историческая справка

7 марта 1923 года — был создан Гросуловский район Одесского округа;

30 декабря 1962 года — Гросуловский район был ликвидирован;

4 января 1965 года был создан Великомихайловский район;

17 июля 2020 года район окончательно прекратил существование и большей частью вошел в состав нового Раздельнянского района.

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