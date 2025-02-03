– Этими хрупкими экспонатами поделились жители города Рени Галина Соколова, Нина Иванова, Ирина Елисейцева и многие другие, – рассказывает директор музея Галина Маратаева. – Посетители музея радуются, рассматривая разнообразные фарфоровые статуэтки, изысканную посуду. Все настолько красиво, что не отвести глаз.
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Среди экспонатов – известные всем Аленки, которые гадают на ромашке, и, конечно, набор для крепких спиртных напитков в виде рыбок. В прошлом веке все это было почти в каждом доме. Но мало кто сохранил такие изделия из фарфора.
Каждый экземпляр выставки готов рассказать свою историю – по какому случаю был куплен или от кого принят в подарок.
– В наследство от бабушки Лушки мне осталась статуэтка мальчика, сидящего в реке, – рассказывает житель Рени Юрий Шлапход. – А бабушке передала ее бабушка. По моим подсчетам этой статуэтке почти двести лет. Причем она местного производства: кто-то в нашем городе занимался таким ремеслом.
Старшим экспонатом выставки стал супник немецкой фирмы Kahla, основанной еще в 1844 году и действующей до наших дней. Этим супником пользуется уже четвертое поколение одной из ренийских семей – изящная посуда передается из поколения в поколение.
В каждом фарфоре много тепла, в отличие от одноразовой посуды.
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