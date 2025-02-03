– Цими крихкими експонатами поділилися мешканки міста Рені Галина Соколова, Ніна Іванова, Ірина Єлисейцева та багато інших, – розповідає директорка музею Галина Маратаєва. – Відвідувачі музею тішаться, розглядаючи різноманітні порцелянові статуетки, вишуканий посуд. Все настільки красиве, що не відвести очей.

Серед експонатів – відомі всім Оленки, які ворожать на ромашці, і, звичайно, набір для міцних спиртних напоїв у вигляді рибок. У минулому столітті все це було майже у кожному будинку. Але мало хто зберіг такі вироби з порцеляни.

Кожен екземпляр виставки готовий розповісти свою історію – з якої нагоди було куплено, або від кого прийнято у подарунок.

– У спадок від бабусі Лушки мені залишилася статуетка хлопчика, який сидить у річці, – розповідає мешканець Рені Юрій Шлапход. – А бабусі передала її бабуся. За моїми підрахунками, цій статуетці майже двісті років. Причому, вона місцевого виробництва: хтось у нашому місті займався таким ремеслом.

Найстарішим експонатом виставки став супник німецької фірми Kahla, заснованої ще в 1844 році і діючої до наших днів. Цим супником користується вже четверте покоління однієї з ренійських сімей – витончений посуд передається з покоління в покоління.

У кожній порцеляні багато тепла, на відміну від одноразового посуду.

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