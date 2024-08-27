«Это сокровище, а не хлам»: как учитель из Любашевки создал музей старинных раритетов

Музей в «Солнышке»

На мысль собирать крестьянские раритеты педагога натолкнул профессиональный интерес — чтобы на уроках истории демонстрировать ученикам вещи, которые использовались в быту. Бывало, даже выкупал у «черных археологов» их находки скифской или черняховской эпохи.

А когда исчезло много населенных пунктов, уроженцу древнего села стало больно, что отходят и сами инструменты и орудия, и знания о них. Поэтому учитель решил их выискивать, хранить и демонстрировать всем желающим.

Свое собрание педагог-краевед разместил в помещении детсада «Солнышко», устроив там этнографический музей «Оберег». Не оставляет Валерий Николаевич заветной мечты — воссоздать в Любашевке украинскую усадьбу со всем ее убранством.

— Домашний клад — это посуда, столовая утварь: качалка, макогон, макитра, чугун, инструменты для ухода за домом (веник, совок), одеждой (утюги, рубли, утюги). Печная утварь: кочерга (кочерга), хлебная лопата, чаплия, рогач, помело, — рассказал историк. — В макогоне кописткой перетирали различные продукты или мак. Наиболее популярным был чугун (чугунок, чугунок) — самый практичный сосуд из чугуна, повторяющий форму традиционного глиняного горшка. Хозяйки умело ставили и вынимали из печи варево с помощью рогача.

Есть в музее совок для муки и круп, прачка, пральник — деревянный валок для выбивания белья во время стирки, рубель — прибор для глажки белья. Рядом — железные утюги с полостью внутри, куда загружался жар. Такой утюг разогревали, размахивая им вправо-влево, трепали. Отсюда и распространилась пословица: типун тебе на язык.

В экспозиции есть дежа — низкий широкий деревянный сосуд для приготовления теста на хлеб.

Ведро или ведро — деревянное ведро, коромысло, на котором носили ведрами воду из колодцев. Деревянные ночвы, изготовленные из липы, для стирки белья, купания детей и стирки шерсти.

Несколько огромных ступ с пестиками как в сказках о бабушке Яге, которая летала на таком устройстве.

Украшают залы многочисленные вышитые полотенца, платки и домотканые дорожки, глиняная посуда и тому подобное.

Это сокровище, а не хлам

Неугомонный поисковик в основном находит древности на интернет-сайтах. Недавние его покупки — деревянные кружки, а еще деревянная детская колыбель со Звенигородщины, родины Тараса Шевченко.

— Обидно, но мы теряем целый пласт национальной культуры. В селах, когда умирает старенькая бабушка, ее наследники избавляются от «хлама». В огонь бросают старинную одежду, рушники, даже расписные сундуки, в которых они хранились десятилетиями, — с болью рассказал Валерий Бондаренко. — В металлолом попадают утюги, рогачи, другие произведения местных кузнецов. Нужно, чтобы молодежь имела представление о кочерге, кочерге, деревянной лопате, рогаче, ночвах… Ведь это все наше родное, полученное в наследство от бабушек-дедушек.