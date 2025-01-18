Хочется охватить все, но не хватает времени

– Знаете, когда я училась на ткачиху в Одесском училище, у нас был кружок «Молодая хозяйка». Мы с девочками учились вязать, вышивать, плести макраме. Даже сплели такие невероятные занавески, что они стали гордостью училища. В общем-то я мечтала стать портнихой, но стала ткачихой. И хотя работа была не очень по душе, работала честно – вместо восьми ткацких станков обслуживала одиннадцать. И плести и вышивать не бросала, – рассказывает Людмила Кучер.

У женщины еще множество разных увлечений.

– Я умею плести крючком салфетки, вязать на спицах, вышивать рушники, изготавливать фигурки для оформления сада, еще пишу стихи и рассказы. Сейчас очень модно давать вторую жизнь мебели. Меня захватила и эта работа. Мои предпочтения разделяет дочка Наталья. Мы с ней уже обновили некоторые вещи. Хочется еще заняться растениями – у меня их очень много. Но на все не хватает времени, – рассказывает Людмила.

Преследовал один и тот же сон

Людмила не привыкла полагаться на кого-то. Всегда старалась делать все своими силами, зарабатывая на жизнь. Даже пять лет работала в Польше. Но и там в свободное время занималась творчеством: плела рождественские веночки, делала свечи, украшала коробки в креативные ящики – все это охотно раздавала. И все время на чужбине ее преследовал один и тот же сон – родная хижина с нарядным двором.

Впоследствии женщина решила: все, хватит. Надо быть дома. И вернулась на Кодымщину. Здесь, в собственном доме, который, как писанка, расположен среди роскошного сада, сон с хатой исчез.

Неудачная работа стала самой дорогой

Самый первый гном и сегодня является самой дорогой реликвией ее коллекции, хотя и сплетен он был из какого-то старого носка.

Когда она его доделала, фото выложила в Фейсбуке – хотелось поделиться своими успехами. Но какая-то женщина раскритиковала ее работу. Людмила сначала обиделась, а потом решила сделать лучше и принялась совершенствовать свои умения.

Теперь ее работы неотразимы.

– В основном я раздариваю своих гномов – люблю делать людям приятное. Но если есть желающие, то можно и продать. За прошлый год я создала коллекцию из 25 гномов. Они все разные, неповторимые.

Сегодня гномы Людмилы живут не только на Кодымщине. Они полюбились и прижились в Киеве, Одессе, Варшаве.

– Я делаю своих кукол с хорошим настроением. Сажусь творить только тогда, когда никого нет дома, когда в хате тихо. И убеждена, что у них светлая аура, и они даже могут выполнять роль оберега, – говорит Людмила.

У мастерицы есть куча ткани, которую она тщательно подбирает для каждой работы. А еще знакомые отдают клочки, отрезы остатков.

– На юбке идет шифон, фатин, на туфли – фетр, мех. Для верхней одежды – пальтовая ткань, велюр, вельвет. Очень красиво и легко шить из велюра. Подбираю ткань таким образом, чтобы она соответствовала задуманному образу.

И творят, и строят вместе

Людмила, ее дочь Наталья и внук Михаил всегда что-то мастерят. Выстроили теплицу, подсобные помещения. Купили шлифмашину, чтобы обновлять мебель.

А недавно купили дом для Натальи и перестроили его по-своему. Это была мечта дочки. Она даже создала папку фотографий Дом моей мечты, в которую вошли снимки всех рабочих процессов.

– Сама жизнь подсказывает идеи и дает возможности на их воплощение. Мне все интересно. Приятно, что и дочери, и внуку нравится творить и работать руками, – размышляет Людмила.

Сегодня Людмила продолжает пробовать свои силы в новых ремеслах, имеет маленький сборник рассказов, пишет стихи, даже мечтает написать книгу о собственной семье. Но самой большой ее любовью до сих пор остаются волшебные гномы.

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