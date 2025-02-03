И сегодня мы наведаемся в гости к двум закадычным подружкам-одесситкам. И пускай они уже не очень молоды, но главное ведь – быть молодыми душой, не так ли? А с этим у наших Цили и Софы полный порядок! И, кажется, они намерены весьма неплохо провести предстоящий вечер?..
Циля! Кошмар! Циля!!!??? Шо ты делаешь?
– Шо, шо…репе-тиии-руууюююю.
– Пасатрите на нее… У ней голос прорезался. Ко всем своим недостаткам она еще и поет. Стареть нужно красиво.
– Стареееть – этооо неее наш мееетод.
– Кудой ты так вырядилась-накрасилась? Мы ж на танцы идем, а не в цирк. Я с тобой не пойду.
– Здрасте. Как не пойдешь? Я на твоем фоне еще лучше выгляжу, чем в зеркале.
– Потому что зеркало у тебя кривое.
– Сама ты… Трошки… Там будет Семен Ефимович! Я должна его сразить.
– Ты его уже стока лет сражала-сражала…
– Здрасте. Он тогда был женат и вел себя как настоящий мужчина! А сейчас он – вдовец и у меняяя опяяять есть шаааанс.
– Напиши на ладошке свое имя. А то опять забудешь.
– Ха! Три разА… Нам стали выдавать бейджики. А на них написано не только имя, но и адрес и номер телефона.
– Ага.. Адрес… психиатрии. Шоб сразу тудой везли.
– Софа, не гунди. Лучше скажи, ресницы наклеивать?
– Нет не надо. Лучшие помаду не такую яркую.
– А я люблю яркую.
– Твоя яркая плохо отстирывается. В прошлый раз танцевала, так извазюкала чужую рубашку… А мужчина был ничего такой… Еще бравый.
– Пусть моя извазюка останется ему на память.
– Ойц, после твоей «ламбады» ты всем останешься… На память.
– Циля! Я готова. Нас ждут великие дела!
– Дурдом нас ждет. Пошли.
Марина ГАРНИК
А еще мы рассказывали:
- Зачем Циля «делает обрезание» сосискам;
- Чем хорош мамин холодец;
- Как мадам Марик свой день рождения отмечала.