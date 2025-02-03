И сегодня мы наведаемся в гости к двум закадычным подружкам-одесситкам. И пускай они уже не очень молоды, но главное ведь – быть молодыми душой, не так ли? А с этим у наших Цили и Софы полный порядок! И, кажется, они намерены весьма неплохо провести предстоящий вечер?..

Циля! Кошмар! Циля!!!??? Шо ты делаешь?

– Шо, шо…репе-тиии-руууюююю.

– Пасатрите на нее… У ней голос прорезался. Ко всем своим недостаткам она еще и поет. Стареть нужно красиво.

– Стареееть – этооо неее наш мееетод.

– Кудой ты так вырядилась-накрасилась? Мы ж на танцы идем, а не в цирк. Я с тобой не пойду.

– Здрасте. Как не пойдешь? Я на твоем фоне еще лучше выгляжу, чем в зеркале.

– Потому что зеркало у тебя кривое.

– Сама ты… Трошки… Там будет Семен Ефимович! Я должна его сразить.

– Ты его уже стока лет сражала-сражала…

– Здрасте. Он тогда был женат и вел себя как настоящий мужчина! А сейчас он – вдовец и у меняяя опяяять есть шаааанс.

– Напиши на ладошке свое имя. А то опять забудешь.

– Ха! Три разА… Нам стали выдавать бейджики. А на них написано не только имя, но и адрес и номер телефона.

– Ага.. Адрес… психиатрии. Шоб сразу тудой везли.

– Софа, не гунди. Лучше скажи, ресницы наклеивать?

– Нет не надо. Лучшие помаду не такую яркую.

– А я люблю яркую.

– Твоя яркая плохо отстирывается. В прошлый раз танцевала, так извазюкала чужую рубашку… А мужчина был ничего такой… Еще бравый.

– Пусть моя извазюка останется ему на память.

– Ойц, после твоей «ламбады» ты всем останешься… На память.

– Циля! Я готова. Нас ждут великие дела!

– Дурдом нас ждет. Пошли.

Марина ГАРНИК

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