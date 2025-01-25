Начали с разумного Дракона

Первой скульптурой, которая появилась 21 января в будущем парке скульптур поселка Николаевка, стал дракон с колдовской книгой.

– Дракон – герой многочисленных сказок и легенд украинской древнейшей культуры. Эта скульптура уже полюбилась детишкам. Уверен, что и следующие фигуры станут яркой фотозоной и объектами для экскурсий, что придаст привлекательность и уникальность нашему поселку, – рассказал автор работы, самобытный херсонский скульптор Олег Степанский.

Художник уже готовит эскизы сказочных фигур, которые будут украшать и локацию для фотосессий молодоженов, которая будет расположена в центре поселка.

Рассказывая о планах, глава Николаевской общины Виктор Купченко рассказал, что в старостатах также ведется поиск мест, связанных с легендами, мифами, памятными событиями и выдающимися личностями.

Да, неподалеку от села Алексеевка в 1952 году был найден остов мамонта, который реставрировали и установили в палеонтологическом музее Одесского университета имени Мечникова. Эту находку решили воплотить в скульптуре мамонта, которая будет построена в селе Алексеевка.

Старинные захоронения едва просматриваются

В середине января Николаевскую общину посетили заместитель директора Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Ярослава Резникова, председатель областного сообщества краеведов Вячеслав Кушнир, ученый Антон Гриськов, руководитель общественной организации «Десятое апреля». ячеслав Бондарь, скульптор Николай Худолий и т.д. Совместно с представителями местных властей они посетили старинное кладбище села Морозово. На этом памятном месте уже едва просматриваются два ряда старинных захоронений, а неподалеку в поле лежит большой, вероятно казацкий, крест.

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При осмотре кладбища было обсуждено составление его старой заброшенной части и восстановление древних могил. В первую очередь, могилы Леонида Смоленского – выдающегося деятеля в общественной жизни и украинском национальном движении Южной Украины XIX в. и его родных.

Надгробие выдающегося украинца нашли и идентифицировали местный краевед Виктор Поломарев и член правления регионального союза краеведов Украины Антон Гриськов. С одной стороны выбит Nоn omnis moriar (с латыни – «Не каждый умирает»), а с другой слова: «Как наш Днепр широкий, Слова его лились, текли. И в сердце падали глубоко…»

Справка «ОЖ»

Леонид Анастасьевич Смоленский (8.08.1844-24.11.1905) – одесский педагог, учитель истории. Признанный лидер Одесского общества, который противостоял русификации царизмом украинского народа и говорил: «Чтобы убедиться в том, что Одесса – город украинский, нужно пойти в ее пригород, на его базары».

На верхнем фото: мамонт из Алексеевки