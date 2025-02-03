В 1863 году Общая городская дума города Одессы приняла решение о необходимости создания в городе «научно-учебной» астрономической обсерватории в составе образованного в Одессе университета. Для построения обсерватории была выделена территория бывшего сигнального телеграфа, расположенного в урочище Ланжерон, вблизи юго-восточного крепостного вала «суворовской» крепости, частично сохранившегося и поныне.
Читайте также: Одесская обсерватория попала под усиленную защиту ЮНЕСКО
В то время кафедру астрономии в Одесском университете возглавлял магистр астрономии, профессор Леопольд Хомич Беркевич – украинский астроном польского происхождения.
Леопольд Беркевич и университетский архитектор Панталион Иодко вместе спроектировали Одесскую университетскую обсерваторию и начали ее строительство в 1870 году при финансовой поддержке государственного казначейства и Одесской городской думы.
15 августа 1871 года состоялось торжественное открытие обсерватории. Беркевич стал директором вновь созданного заведения и возглавлял его до 1880 года.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, в честь кого переименовали 3-ю Суворовскую улицу в Одессе.
Вы также можете узнать:
- Спасал евреев, подделывая документы: в честь кого в Одессе переименовали улицу Лизы Чайкиной;
- Его называли «приметой Одессы»: в честь кого переименовали улицу Енисейскую;
- Переименования улиц в Одессе: про Саймона Литмана знают во всем мире, кроме родного города.