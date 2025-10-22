Ключевые моменты:

В Одессе сотрудники Госэкоинспекции спасли четырех выброшенных щенков.

Животных нашли во время проведения природоохранных мероприятий.

Щенков накормили, обогрели и временно приютили.

Сейчас малышам ищут любящих хозяев.

Как рассказали на своих страницах сотрудники Госэкоинспекции Юго-Западного округа, о время проведения природоохранных мероприятий государственные инспекторы наткнулись на ужасную находку – четырех маленьких щенков в мешке, которых безжалостно выбросили.

Благодаря неравнодушию инспекторов сейчас спасенные щенки находятся в безопасности. Их накормили, обогрели и временно приютили.





«Теперь эти крошечные хвостики ищут свои дома и хорошие руки. Каждый из них заслуживает любви, заботы и шанса на счастливую жизнь. Если вы давно мечтали о верном друге – возможно, самое время сделать доброе дело», – отмечают в ведомстве.

Тех, кто хочет подарить малышам дом, ждут по адресу: г. Одесса, Линия 12, 6 ст. Люстдорфской дороги, 22. Телефон: (048)705-40-02.

Ранее в Госэкоинспекции сообщили, что после ливня 30 сентября на одесском пляже «Чайка» обнаружили самовольный сброс сточных вод в Черное море.